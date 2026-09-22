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Trump TV στον αέρα: Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με δικό του κανάλι στο μποϊκοτάζ των τηλεοπτικών δικτύων

Αφού CNN, CBS, ABC, NBC και Fox ανακοίνωσαν πως θα σταματήσουν να μεταδίδουν τις εξαγγελίες του Τραμπ, ο Λευκός Οίκος έβγαλε στον αέρα την 24ωρη πλατφόρμα που θα μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον εκείνον
Trump TV στον αέρα: Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με δικό του κανάλι στο μποϊκοτάζ των τηλεοπτικών δικτύων
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Σκληρή απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ στο μποϊκοτάζ που ανακοίνωσαν CNN, CBS, ABC, NBC και Fox για το μπλόκο των CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έβγαλε στον αέρα την δική του τηλεόραση «Trump TV» ώστε να μπορεί να μεταδίδει τα μηνύματά τους προς τον αμερικανικό λαό, χωρίς να πέφτει στην ανάγκη των μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών σταθμών.

Μετά το πρωτοφανές περιστατικό που οι αναφερόμενοι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν πλάνα από τις εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ… χωρίς ήχο, ο Λευκός Οίκος έβγαλε στον αέρα την Trump TV, το βράδυ της Δευτέρας (21.09.2026). Πρόκειται για 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του.

Το περιεχόμενό της θα ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από το παρελθόν, κυβερνητικές ανακοινώσεις, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, μέσω της νέας υπηρεσίας το κοινό θα έχει επίσης πρόσβαση σε υλικό που, όπως υποστηρίζει, δεν έχει προβληθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Η πρώτη μετάδοση της νέας πλατφόρμας ήταν ομιλία του Τραμπ από τις 3 Ιουλίου στο Όρος Ράσμορ.

Το μποϊκοτάζ από CNN, CBS, ABC, NBC και Fox

Η έναρξη της Trump TV ήρθε μετά την απόφαση των πέντε μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων που συμμετέχουν στο λεγόμενο White House television pool να αναστείλουν την παροχή τηλεοπτικής κάλυψης από προεδρικές εκδηλώσεις.

Τα CNN, NBC, ABC, CBS και Fox News ανακοίνωσαν ότι η απόφαση θα ισχύσει μέχρι νεωτέρας, αντιδρώντας στην απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος σε CNN, MS NOW και Politico.

«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας», δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.

Λίγο αργότερα, στον Λευκό Οίκο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε δηλώσεις, δεν ακουγόταν ο ήχος, καθώς κανένα από τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα δεν τοποθέτησε μικρόφωνα. Τα τηλεοπτικά πλάνα που προβλήθηκαν ήταν εντελώς «βουβά», απεικονίζοντας απλώς τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαινιάζει μια εκδήλωση κόβοντας την κορδέλα δίπλα σε εργαζόμενους.

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