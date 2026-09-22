Trump TV στον αέρα: Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με δικό του κανάλι στο μποϊκοτάζ των τηλεοπτικών δικτύων

Σκληρή απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ στο μποϊκοτάζ που ανακοίνωσαν CNN, CBS, ABC, NBC και Fox για το μπλόκο των CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έβγαλε στον αέρα την δική του τηλεόραση «Trump TV» ώστε να μπορεί να μεταδίδει τα μηνύματά τους προς τον αμερικανικό λαό, χωρίς να πέφτει στην ανάγκη των μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών σταθμών.

Μετά το πρωτοφανές περιστατικό που οι αναφερόμενοι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν πλάνα από τις εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ… χωρίς ήχο, ο Λευκός Οίκος έβγαλε στον αέρα την Trump TV, το βράδυ της Δευτέρας (21.09.2026). Πρόκειται για 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιεχόμενό της θα ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από το παρελθόν, κυβερνητικές ανακοινώσεις, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις από τον Λευκό Οίκο.

IT'S LIVE.



TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.



Not every big moment has made it on your tv, now it can.



https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, μέσω της νέας υπηρεσίας το κοινό θα έχει επίσης πρόσβαση σε υλικό που, όπως υποστηρίζει, δεν έχει προβληθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Η πρώτη μετάδοση της νέας πλατφόρμας ήταν ομιλία του Τραμπ από τις 3 Ιουλίου στο Όρος Ράσμορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Launched.



All the top hits, wins, + more. Streaming 24/7 on your phone or tv.



https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/oIPfUA0Np9 — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

Το μποϊκοτάζ από CNN, CBS, ABC, NBC και Fox

Η έναρξη της Trump TV ήρθε μετά την απόφαση των πέντε μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων που συμμετέχουν στο λεγόμενο White House television pool να αναστείλουν την παροχή τηλεοπτικής κάλυψης από προεδρικές εκδηλώσεις.

Τα CNN, NBC, ABC, CBS και Fox News ανακοίνωσαν ότι η απόφαση θα ισχύσει μέχρι νεωτέρας, αντιδρώντας στην απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος σε CNN, MS NOW και Politico.

«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας», δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.

LMFAO — Trump is holding an event at the White House right now but there's no audio because the press pool isn't there. The Newsmax host notes that this is an example of Trump's attacks on the press "backfiring just a little bit" pic.twitter.com/dAy1dvDvFL — Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2026

Λίγο αργότερα, στον Λευκό Οίκο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε δηλώσεις, δεν ακουγόταν ο ήχος, καθώς κανένα από τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα δεν τοποθέτησε μικρόφωνα. Τα τηλεοπτικά πλάνα που προβλήθηκαν ήταν εντελώς «βουβά», απεικονίζοντας απλώς τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαινιάζει μια εκδήλωση κόβοντας την κορδέλα δίπλα σε εργαζόμενους.