Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ: Η γνωριμία, ο γάμος 28 ετών και ο θάνατος του 27χρονου γιου τους που άλλαξε για πάντα την οικογένειά τους

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ είχαν δημιουργήσει μια δεμένη τετραμελή οικογένεια, προσπαθώντας να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι που η τραγωδία χτύπησε την πόρτα τους. Ο 27χρονος γιος τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, πέθανε την Κυριακή (20.09.2026) σε κέντρο αποκατάστασης. Η οικογένεια επιβεβαίωσε την είδηση και ζήτησε ιδιωτικότητα «κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης στιγμής».

Στις 29 Μαΐου 1998 ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supermodels όλων των εποχών η Σίντι Κρόφορντ και ο επιχειρηματίας Ράντε Γκέρμπερ που δημιούργησε μια αυτοκρατορία στον χώρο της φιλοξενίας και της διασκέδασης Ράντε Γκέρμπερ, παντρεύτηκαν στις Μπαχάμες, σε μια μικρή τελετή με περίπου 90 καλεσμένους. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Πρίσλεϊ και την Κάια Γκέρμπερ, τα οποία μεγάλωσαν μέσα σε έναν κόσμο μόδας, ομορφιάς και λάμψης.

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Σήμερα, όμως, η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανείπωτη απώλεια. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο μεγαλύτερος αδελφός της Κάια, πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης. Δύο μήνες νεωρίτερα η μητέρα του έγραφε πόσο περήφανη είναι για τον άντρα που έγινε. « Χρόνια πολλά. Είμαι τόσο περήφανη για τον άντρα που έχεις γίνει, αλλά πάντα θα σε βλέπω ως το μικρό μου αγόρι. Σε αγαπώ» έγραφε.

Μία φιλί που εξελίχθηκε σε γάμο

Η ιστορία της Κρόφορντ και του Γκέρμπερ δεν ήταν αυτό που λέμε «έρωτας με την πρώτη ματιά». Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν και οι δύο βρίσκονταν ήδη σε άλλες σχέσεις.

Η Κρόφορντ ήταν τότε παντρεμένη με τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Γκιρ, ενώ και ο Γκέρμπερ είχε σύντροφο. Γνωρίστηκαν σε έναν γάμο κοινού φίλου και έγιναν φίλοι, χωρίς αρχικά να υπάρχει κάτι το ερωτικό.

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Χρόνια αργότερα, η Κρόφορντ θα εξηγούσε ότι ακριβώς αυτή η φιλία αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε ο γάμος τους.

«Όταν τον γνώρισα ήμουν ακόμα με τον Ρίτσαρντ. Ο Ράντε είχε επίσης τότε μια κοπέλα, οπότε δεν αναζητούσε κάποια γνωριμία. Και αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να γνωρίσεις κάποιον, γιατί τότε είσαι πραγματικά ο εαυτός σου. Γίναμε φίλοι και, αφού χώρισα με τον Ρίτσαρντ, αρχίσαμε να βγαίνουμε», είχε πει.

Η σχέση τους προχώρησε γρήγορα και, στις 29 Μαΐου 1998, παντρεύτηκαν στο Paradise Island στις Μπαχάμες. Η τελετή έγινε στην παραλία, παρουσία της οικογένειας και στενών φίλων.

Η Κρόφορντ, αντί για ένα κλασικό νυφικό, επέλεξε ένα κοντό φόρεμα του John Galliano. Ο γάμος ήταν απλός και ρομαντικός, ακριβώς όπως τον ήθελαν.

Έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, στις 2 Ιουλίου 1999, γεννήθηκε ο γιος τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Δύο χρόνια αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου 2001, ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Κάια Γκέρμπερ.

Για την Κρόφορντ, η μητρότητα άλλαξε ριζικά τη ζωή της. «Το να αποκτάς παιδιά αλλάζει τη ζωή σου με κάθε τρόπο, με τρόπους που δεν μπορούσες να φανταστείς πριν αποκτήσεις παιδιά», είχε πει. «Με δίδαξαν πόσο δυνατή είμαι».

Παρά τη φήμη και την οικονομική άνεση της οικογένειας, η Κρόφορντ είχε προσπαθήσει να μεγαλώσει τα παιδιά της με όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικό τρόπο. Το 2015, σε κείμενό της για το TIME, είχε γράψει ότι ήθελε ο Πρίσλεϊ και η Κάια να μεγαλώσουν με ανοιχτό μυαλό και αυτοπεποίθηση.

«Στα παιδιά μου βλέπω την αποδοχή. Τα παιδιά δεν γεννιούνται βλέποντας τη διαφορετικότητα ως κάτι ξένο. Γεννιούνται ανοιχτά», είχε γράψει.