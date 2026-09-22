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Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ: Η γνωριμία, ο γάμος 28 ετών και ο θάνατος του 27χρονου γιου τους που άλλαξε για πάντα την οικογένειά τους

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με την Κάια Γκέρμπερ, τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντε Γκέρμπερ
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Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ είχαν δημιουργήσει μια δεμένη τετραμελή οικογένεια, προσπαθώντας να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι που η τραγωδία χτύπησε την πόρτα τους. Ο 27χρονος γιος τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, πέθανε την Κυριακή (20.09.2026) σε κέντρο αποκατάστασης. Η οικογένεια επιβεβαίωσε την είδηση και ζήτησε ιδιωτικότητα «κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης στιγμής».

Στις 29 Μαΐου 1998 ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supermodels όλων των εποχών η Σίντι Κρόφορντ και ο επιχειρηματίας Ράντε Γκέρμπερ που δημιούργησε μια αυτοκρατορία στον χώρο της φιλοξενίας και της διασκέδασης Ράντε Γκέρμπερ, παντρεύτηκαν στις Μπαχάμες, σε μια μικρή τελετή με περίπου 90 καλεσμένους. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Πρίσλεϊ και την Κάια Γκέρμπερ, τα οποία μεγάλωσαν μέσα σε έναν κόσμο μόδας, ομορφιάς και λάμψης.

Σήμερα, όμως, η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανείπωτη απώλεια. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο μεγαλύτερος αδελφός της Κάια, πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης. Δύο μήνες νεωρίτερα η μητέρα του έγραφε πόσο περήφανη είναι για τον άντρα που έγινε. « Χρόνια πολλά. Είμαι τόσο περήφανη για τον άντρα που έχεις γίνει, αλλά πάντα θα σε βλέπω ως το μικρό μου αγόρι. Σε αγαπώ» έγραφε.

Μία φιλί που εξελίχθηκε σε γάμο

Η ιστορία της Κρόφορντ και του Γκέρμπερ δεν ήταν αυτό που λέμε «έρωτας με την πρώτη ματιά». Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν και οι δύο βρίσκονταν ήδη σε άλλες σχέσεις.

Η Κρόφορντ ήταν τότε παντρεμένη με τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Γκιρ, ενώ και ο Γκέρμπερ είχε σύντροφο. Γνωρίστηκαν σε έναν γάμο κοινού φίλου και έγιναν φίλοι, χωρίς αρχικά να υπάρχει κάτι το ερωτικό.

Χρόνια αργότερα, η Κρόφορντ θα εξηγούσε ότι ακριβώς αυτή η φιλία αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε ο γάμος τους.

«Όταν τον γνώρισα ήμουν ακόμα με τον Ρίτσαρντ. Ο Ράντε είχε επίσης τότε μια κοπέλα, οπότε δεν αναζητούσε κάποια γνωριμία. Και αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να γνωρίσεις κάποιον, γιατί τότε είσαι πραγματικά ο εαυτός σου. Γίναμε φίλοι και, αφού χώρισα με τον Ρίτσαρντ, αρχίσαμε να βγαίνουμε», είχε πει.

Η σχέση τους προχώρησε γρήγορα και, στις 29 Μαΐου 1998, παντρεύτηκαν στο Paradise Island στις Μπαχάμες. Η τελετή έγινε στην παραλία, παρουσία της οικογένειας και στενών φίλων.

Η Κρόφορντ, αντί για ένα κλασικό νυφικό, επέλεξε ένα κοντό φόρεμα του John Galliano. Ο γάμος ήταν απλός και ρομαντικός, ακριβώς όπως τον ήθελαν.

Έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, στις 2 Ιουλίου 1999, γεννήθηκε ο γιος τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Δύο χρόνια αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου 2001, ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Κάια Γκέρμπερ.

Για την Κρόφορντ, η μητρότητα άλλαξε ριζικά τη ζωή της. «Το να αποκτάς παιδιά αλλάζει τη ζωή σου με κάθε τρόπο, με τρόπους που δεν μπορούσες να φανταστείς πριν αποκτήσεις παιδιά», είχε πει. «Με δίδαξαν πόσο δυνατή είμαι».

Παρά τη φήμη και την οικονομική άνεση της οικογένειας, η Κρόφορντ είχε προσπαθήσει να μεγαλώσει τα παιδιά της με όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικό τρόπο. Το 2015, σε κείμενό της για το TIME, είχε γράψει ότι ήθελε ο Πρίσλεϊ και η Κάια να μεγαλώσουν με ανοιχτό μυαλό και αυτοπεποίθηση.

«Στα παιδιά μου βλέπω την αποδοχή. Τα παιδιά δεν γεννιούνται βλέποντας τη διαφορετικότητα ως κάτι ξένο. Γεννιούνται ανοιχτά», είχε γράψει.

Η Σίντι Κρόφορντ με τον γιο της Πρίσλεϊ στην αγκαλιά της
Η Σίντι Κρόφορντ με τον γιο της Πρίσλεϊ στην αγκαλιά της / Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc

Ακόμη και στις οικογενειακές εκδηλώσεις, η Κρόφορντ προσπαθούσε να τα αντιμετωπίζει ως ισότιμα μέλη της παρέας. Όπως είχε αποκαλύψει στο People το 2023, δεν τα έστελνε ποτέ στο «παιδικό τραπέζι» όταν ήταν μικρά.

«Νομίζω ότι εξαιτίας αυτού αισθάνονται πολύ άνετα στις περισσότερες καταστάσεις της ζωής», είχε πει.

Πίσω από την εικόνα του διάσημου ζευγαριού, η Κρόφορντ και ο Γκέρμπερ έχουν επανειλημμένα περιγράψει τον γάμο τους ως μια σχέση που στηρίζεται κυρίως στη φιλία, τον σεβασμό και στον χρόνο που αφιερώνουν ο ένας στον άλλον.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου μας, έχουμε βρει χρόνο απλώς για να είμαστε μαζί, είτε πρόκειται για έναν περίπατο στην παραλία είτε για ένα Σαββατοκύριακο», είχε πει η Κρόφορντ στο People.

«Νομίζω ότι γελάμε μαζί και σεβόμαστε πραγματικά ο ένας τη γνώμη του άλλου. Ακόμη κι όταν διαφωνούμε».

Απο την άλλη, ο Ράντε Γκέρμπερ είχε δώσει τη δική του εκδοχή για το μυστικό μιας μακροχρόνιας σχέσης: «Είναι σημαντικό στις σχέσεις να παραμένεις φίλος. Να βγαίνετε, να διασκεδάζετε, να γελάτε και να προσπαθείτε να μην παίρνετε τη ζωή τόσο σοβαρά».

Ο Ράντε Γκέρμπερ, από μοντέλο επιχειρηματίας

Πριν γίνει γνωστός ως σύζυγος του διάσημου σουπερμόντελ Σίντι Κρόφορντ, ο Ράντε Γκέρμπερ είχε ήδη διαγράψει τη δική του επαγγελματική πορεία.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε στο Long Island και πέρασε από τον χώρο του μόντελινγκ πριν γίνει επιχειρηματίας. Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε όταν συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία Ίαν Σράγκερ – οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο συνδημιουργός του θρυλικού νυχτερινού κέντρου Studio 54 στη Νέα Υόρκη, αλλά και ως ο «πατέρας» των μπουτίκ ξενοδοχείων.

Από το Whiskey Bar στο Paramount Hotel της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μια πορεία που τον οδήγησε στη δημιουργία της Gerber Group, μαζί με τα αδέλφια του. Η εταιρεία ανέπτυξε δεκάδες μπαρ και εστιατόρια σε πολλές αμερικανικές πόλεις.

Αργότερα, ο Γκέρμπερ συνεργάστηκε με τον στενό του φίλο Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Μίχαελ Μέλντμαν για τη δημιουργία της Casamigos –
Της premium τεκίλας που πίνεται σε σπίτια φίλων. Η εταιρεία πωλήθηκε στην Diageo το 2017 έναντι περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα επεκτάθηκε στη συνέχεια και σε άλλους χώρους, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει σε διαφημιστικές καμπάνιες και άλλα πρότζεκτ.

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Σίντι Κρόφορντ / Ρέιντ Γκέρμπερ
O Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του Σίντι Κρόφορντ και Ρέιντ Γκέρμπερ / EPA / ΑΠΕ ΜΠΕ

Πάνω από όλα η οικογένεια

Παρά την πολυτέλεια και τη δημοσιότητα, η Κρόφορντ και ο Γκέρμπερ έχουν επανειλημμένα μιλήσει για τη σημασία της οικογένειας.

Η Κρόφορντ είχε φροντίσει τα παιδιά της να συμμετέχουν μαζί της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα σε πρωτοβουλίες για παιδιά με καρκίνο. Με τα χρόνια, είχε τη χαρά να βλέπει τον Πρίσλεϊ και την Κάια να συνεχίζουν από μόνοι τους αυτή τη δραστηριότητα.

«Το πραγματικά όμορφο είναι όταν βλέπεις ότι το κάνουν μόνοι τους, όταν εγώ δεν τους παίρνω μαζί μου. Αυτό τους δίδαξα», είχε πει.

Η οικογένεια εμφανιζόταν συχνά ενωμένη σε δημόσιες εκδηλώσεις, διακοπές και καμπάνιες. Οι τέσσερις τους είχαν δημιουργήσει μια εικόνα οικογένειας που, παρά την τεράστια δημοσιότητα, παρέμενε κοντά.

Και ίσως γι’ αυτό η σημερινή απώλεια να είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους ανθρώπους που τους γνώριζαν.

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, το μόντελινγκ και τα προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο Πρίσλεϊ μεγάλωσε γνωρίζοντας από πολύ μικρός τι σημαίνει να βρίσκεσαι μπροστά σε έναν φωτογραφικό φακό. Στα 15 του υπέγραψε με την IMG Models και σύντομα άρχισε να χτίζει τη δική του πορεία στη μόδα.

Περπάτησε σε πασαρέλες για οίκους όπως: Moschino και ο Dolce & Gabbana, ενώ συνεργάστηκε με εταιρείες όπως οι Calvin Klein και Tommy Hilfiger.

Το μόντελινγκ, ωστόσο, ήταν μόνο μία πλευρά της ζωής του.

Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, την κατάθλιψη και τις εξαρτήσεις. Σε συνέντευξή του το 2023 είχε αναφερθεί στη δική του εμπειρία και στην επιθυμία του να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που περνούσαν παρόμοιες καταστάσεις.

«Αν μπορέσω να βοηθήσω έναν άνθρωπο ή εκατό ανθρώπους να βγουν από εκεί που βρισκόμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου, αυτό είναι το μόνο που χρειάζομαι», είχε δηλώσει.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ στην πασαρέλα παρουσιάζει την ανδρική και γυναικεία συλλογή HUGO για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2019
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ στην πασαρέλα παρουσιάζει την ανδρική και γυναικεία συλλογή HUGO για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2019 / Photo: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa (Photo by Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images)

Τον Νοέμβριο του 2025 είχε επίσης ξεκινήσει δημόσια πρωτοβουλία με τίτλο “Mental Health Mondays”, μιλώντας ανοιχτά για την ψυχική υγεία και ενθαρρύνοντας τους άνδρες να συζητούν περισσότερο για τις δυσκολίες τους.

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, η αδελφή του, Κάια, είχε μιλήσει στη Vogue για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει η οικογένεια εξαιτίας του αγώνα του με τις εξαρτήσεις.

Όταν ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, η μητέρα του είχε απαντήσει με ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα: «Πρίσλεϊ, σε αγαπάμε και δεν είσαι μόνος».

Ο ίδιος είχε προσπαθήσει να μετατρέψει τη δική του εμπειρία σε αφορμή για συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία και την εξάρτηση.

Παρά τις δυσκολίες, η σχέση του με την Κάια παρέμενε ιδιαίτερα στενή. Ο ίδιος είχε μιλήσει στο People για τη μεταξύ τους σχέση, λέγοντας ότι ταξίδευαν συχνά μαζί και ότι το γεγονός πως είχαν ο ένας τον άλλον έκανε τη ζωή λιγότερο μοναχική.

Τα δύο αδέλφια είχαν επίσης συνεργαστεί επαγγελματικά και είχαν εμφανιστεί μαζί με τους γονείς τους σε καμπάνιες, μεταξύ άλλων για τη Vuori.

Ο Πρίσλεϊ είχε μάλιστα πρωταγωνιστήσει το 2018 σε αναδημιουργία της θρυλικής διαφήμισης της Pepsi του 1992, με την οποία η μητέρα του είχε γράψει ιστορία.

Η Κάια, η σταρ της μόδας

Η Κάια ακολούθησε έναν διαφορετικό αλλά εξίσου λαμπρό δρόμο.Ξεκίνησε να ποζάρει για τη σειρά Young Versace σε ηλικία μόλις 10 ετών και στα 14 της έκανε την πρώτη της μεγάλη καμπάνια για την Chrome Hearts. Λίγο αργότερα ήρθε και το πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue.

Ακολούθησαν συνεργασίες με κολοσσούς οίκους της μόδας και brands, μεταξύ των οποίων οι YSL Beauty, Marc Jacobs Fragrances και Omega.

Η ομοιότητά της με τη μητέρα της ήταν εμφανής από την αρχή, όμως η Κάια προσπάθησε σταδιακά να δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα. Εκτός από το modeling, ασχολήθηκε και με την υποκριτική.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με την Κάια Γκέρμπερ, τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντε Γκέρμπερ
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με την Κάια Γκέρμπερ, τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντε Γκέρμπερ / Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for The Daily Front Row

Έχει εμφανιστεί στις σειρές American Horror Story: Double Feature και American Horror Stories, ενώ συμμετείχε στις ταινίες Bottoms και Shell. Το 2026 πρωταγωνιστεί στη σειρά του Ryan Murphy, The Shards.

Η ίδια έχει αναγνωρίσει το προνόμιο που της έδωσε το όνομα της μητέρας της. Σε συνέντευξή της στο Elle είχε δηλώσει ότι δεν θα αρνηθεί ποτέ τα πλεονεκτήματα που είχε μεγαλώνοντας ως κόρη της Σίντι Κρόφορντ.

«Ακόμη και μόνο το γεγονός ότι έχω μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών και κάποιον που μπορεί να μου δώσει καλές συμβουλές, από μόνο του με κάνει να αισθάνομαι πολύ τυχερή», είχε πει.

Η Κρόφορντ, από την πλευρά της, είχε μιλήσει με υπερηφάνεια για την κόρη της και την απόφασή της να δοκιμάσει την υποκριτική, έναν χώρο στον οποίο η ίδια δεν είχε τολμήσει να κινηθεί τόσο νωρίς στη ζωή της.

Η τραγωδία που χτύπησε την πόρτα τους

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2026, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη δοκιμασία της.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε σε ηλικία 27 ετών, σε κέντρο αποκατάστασης. Ο Ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες έχει επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Η οικογένεια, αυτή τη φορά, επέλεξε τη σιωπή.

«Ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου», ανέφερε ο εκπρόσωπός της.

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