Τουρκία: Ρωσικής κατασκευής drone συνετρίβη στο Μπαλικεσίρ στα βορειοδυτικά της χώρας

Ακόμα drone κατασκευασμένο στην Ρωσία συνετρίβη σήμερα (20/12/2025) στην Τουρκία, το τρίτο μέσα σε μία εβδομάδα.

Αρμόδιοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν με ανάρτηση στο X ότι πρόκειται για drone από την Ρωσία το οποίο κατέπεσε στο Μπαλικεσίρ στα βορειοδυτικά της Τουρκίας και σε απόσταση 790 χιλιομέτρων από το πολεμικό μέτωπο στη Χερσώνα.

Είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα και drone μεταφέρθηκε στην Άγκυρα για τεχνική ανάλυση.

Χθες Παρασκευή (19/12/2025) ένα ρωσικής κατασκευής drone συνετρίβη στην Νικομήδεια (Ιζμίτ) της Τουρκίας, περίπου 100 χλμ. ανατολικά της Κωνσταντινούπολης. Πριν από τρεις ημέρες τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν σε μη κατοικημένη περιοχή μη επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενο στον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση του πρώτου drone, καθώς καταστράφηκε στον αέρα.

Η πτώση των ρωσικών drones στην Τουρκία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως τεχνικό ή μεμονωμένο γεγονός.

Third Russian drone lands in Turkey in the last four days.



This time in Balıkesir, quite far from the Ukrainian front, approximately 790km away from Kherson for example pic.twitter.com/1HFIUimCyS — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 20, 2025

Όπως επισημαίνεται αποτελεί μια σαφή ένδειξη για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μαύρη θάλασσα στις οποίες εντάσσονται τα χτυπήματα σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» και η προσπάθεια της Μόσχας να εντείνει τον έλεγχο και την εποπτεία της περιοχής.