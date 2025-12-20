Κόσμος

Τουρκία: Ρωσικής κατασκευής drone συνετρίβη στο Μπαλικεσίρ στα βορειοδυτικά της χώρας

Το drone αυτό είναι το τρίτο μέσα σε μία εβδομάδα που πέφτει στην Τουρκία
drone
Το drone που έπεσε στην Τουρκία / Φωτό X

Ακόμα drone κατασκευασμένο στην Ρωσία συνετρίβη σήμερα (20/12/2025) στην Τουρκία, το τρίτο μέσα σε μία εβδομάδα.

Αρμόδιοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν με ανάρτηση στο X ότι πρόκειται για drone από την Ρωσία το οποίο κατέπεσε στο Μπαλικεσίρ στα βορειοδυτικά της Τουρκίας και σε απόσταση 790 χιλιομέτρων από το πολεμικό μέτωπο στη Χερσώνα.

Είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα και drone μεταφέρθηκε στην Άγκυρα για τεχνική ανάλυση.

Χθες Παρασκευή (19/12/2025) ένα ρωσικής κατασκευής drone συνετρίβη στην Νικομήδεια (Ιζμίτ) της Τουρκίας, περίπου 100 χλμ. ανατολικά της Κωνσταντινούπολης. Πριν από τρεις ημέρες τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν σε μη κατοικημένη περιοχή μη επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενο στον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση του πρώτου drone, καθώς καταστράφηκε στον αέρα.

Η πτώση των ρωσικών drones στην Τουρκία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως τεχνικό ή μεμονωμένο γεγονός.

Όπως επισημαίνεται αποτελεί μια σαφή ένδειξη για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μαύρη θάλασσα στις οποίες εντάσσονται τα χτυπήματα σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» και η προσπάθεια της Μόσχας να εντείνει τον έλεγχο και την εποπτεία της περιοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
245
235
106
103
86
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις για τα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας
«Όλες οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα δεν προορίζονται για την προετοιμασία για πόλεμο, αλλά για την προστασία της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος»
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ιστορική διπλή μεταμόσχευση για 11χρονη στο Κολοράντο: Ξεκινά από την αρχή με καινούρια καρδιά και ήπαρ
Η 11χρονη έπασχε από συγγενή καρδιοπάθεια που σταδιακά την οδήγησε και σε ηπατική ανεπάρκεια - 16 ώρες διήρκησε η μεταμόσχευση, συνεργάστηκαν 10 ειδικοί από 25 διαφορετικές διεπιστημονικές ομάδες φροντίδας
Ιστορική διπλή μεταμόσχευση για 11χρονη στο Κολοράντο: Ξεκινά από την αρχή με καινούρια καρδιά και ήπαρ
Newsit logo
Newsit logo