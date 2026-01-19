Τουρκία: Σάλος με φωτογραφία που δείχνει τον Αμερικανό πρέσβη να «προεδρεύει» συνάντηση στο υπουργείο Άμυνας

Θύελλα αντιδράσεων και επικρίσεων στην Τουρκία έχει προκαλέσει μια φωτογραφία που εμφανίζει τον Αμερικανό πρέσβη να κάθεται σε κεντρική πολυθρόνα στο πλαίσιο συνάντησης με τον Γιασάρ Γκιουλέρ στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Αρκετός κόσμος στην Τουρκία εκνευρίστηκε με την φωτογραφία αυτή που δημοσιεύθηκε απο τον επίσημο λογαριασμό του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, με ορισμένους να κατηγορούν τον Αμερικανό πρέσβη ότι συμπεριφέρεται σαν «αποικιακός κυβερνήτης».

Στην επίμαχη φωτογραφία, που κοινοποιήθηκε την Παρασκευή (16.01.2026) από τις τουρκικές αρχές, ο Τομ Μπάρακ – ο οποίος είναι επίσης απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία – κάθεται στην κεντρική πολυθρόνα, «υποβιβάζοντας» τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που κάθονται εκατέρωθεν, δεξιά και αριστερά του.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι πρέσβης ή αποικιακός κυβερνήτης;» διερωτήθηκε με ανάρτηση στο Χ ο Λουτφού Τουρκάν, βουλευτής του εθνικιστικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Iyi, χαρακτηρίζοντας την φωτογραφία ταπεινωτική για το τουρκικό έθνος.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti.



Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.#MillîSavunmaBakanlığı#YaşarGüler pic.twitter.com/IqNPiWPTM0

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας ξένος αξιωματούχος κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα. Σε όσες φωτογραφίες έχει δημοσιεύσει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας με επισκέψεις ξένων αξιωματούχων και αξιωματικών, ο προσκεκλημένος κάθεται σταθερά σε αυτήν την θέση.

– Παράδειγμα, ο υπουργός Άμυνας του Ουζμπεκιστάν:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen dost ve kardeş ülke Özbekistan’ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov’u askerî törenle karşıladı.



Karşılama töreninin ardından her iki Bakan görüşme gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı… pic.twitter.com/1X0Lrbj10P — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2026

– ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Μογγολίας:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrev’i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.… pic.twitter.com/OVJER0DHwa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2025

– και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, ο οποίος μετά την επίσκεψη αυτή σκοτώθηκε όταν το αεροπλάνο του συνετρίβη, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etti.



Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri… pic.twitter.com/VgBiAxgEvK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2025

Αξιωματούχοι του υπουργείου, τους οποίους επικαλέστηκαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τόνισαν επίσης ότι αυτό το πρωτόκολλο τοποθέτησης αξιωματούχων είναι αυτό που εφαρμόζεται σε όλους τους αξιωματούχους που έχουν γίνει δεκτοί.

Τίποτε από αυτά όμως δεν φαίνεται να βοήθησε.

«Να αναθεωρηθεί το πρωτόκολλο»

«Σε σχεδόν 35 χρόνια δημοσιογραφίας, 25 εκ των οποίων τα έχω αφιερώσει στο διπλωματικό ρεπορτάζ, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πρωτόκολλο πουθενά αλλού στον κόσμο», δήλωσε η Τουρκάλα δημοσιογράφος Μπάρτσιν Γινάνζ θεωρώντας «ακόμα πιο εκπληκτικό (…) το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει στο υπουργείο Άμυνας, έναν θεσμό που φημίζεται για την αυστηρή προσήλωσή του στην ιεραρχία και στους κανόνες».

Εκφράζοντας επίσης την έκπληξή του, ο Νακίν Ταν, αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, και πρώην πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον, κατηγόρησε αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας ότι «διόρισαν άτομα χωρίς προσόντα (…) σε μονάδες (σ.σ. τήρησης) πρωτοκόλλου».

Η διαμάχη έφτασε ακόμη και στις τάξεις της κυβερνώσας πλειοψηφίας. Ο Μπουλέντ Αριντς, ιδρυτικό μέλος του κυβερνώντος κόμματος AKP και πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, κατήγγειλε στο X «άλλη μια παραβίαση του πρωτοκόλλου που είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί».

«Το να εμφανίζεται ένας πρεσβευτής να προεδρεύει μιας συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας και στρατιωτικούς αξιωματούχους είναι αντίθετο με το κρατικό πρωτόκολλο. Αν μια τέτοια πρακτική έχει γίνει συνηθισμένη, τότε πρέπει να αναθεωρηθεί αμέσως», δήλωσε.