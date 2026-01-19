Κόσμος

Τουρκία: Σάλος με φωτογραφία που δείχνει τον Αμερικανό πρέσβη να «προεδρεύει» συνάντηση στο υπουργείο Άμυνας

Δημοσιογράφοι, πολιτικοί της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν «πυρά» για τις απαράδεκτες και προσβλητικές παραβιάσεις των πρωτοκόλλων
Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ
Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ / REUTERS / Mohamed Azakir

Θύελλα αντιδράσεων και επικρίσεων στην Τουρκία έχει προκαλέσει μια φωτογραφία που εμφανίζει τον Αμερικανό πρέσβη να κάθεται σε κεντρική πολυθρόνα στο πλαίσιο συνάντησης με τον Γιασάρ Γκιουλέρ στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Αρκετός κόσμος στην Τουρκία εκνευρίστηκε με την φωτογραφία αυτή που δημοσιεύθηκε απο τον επίσημο λογαριασμό του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, με ορισμένους να κατηγορούν τον Αμερικανό πρέσβη ότι συμπεριφέρεται σαν «αποικιακός κυβερνήτης».

Στην επίμαχη φωτογραφία, που κοινοποιήθηκε την Παρασκευή (16.01.2026) από τις τουρκικές αρχές, ο Τομ Μπάρακ – ο οποίος είναι επίσης απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία – κάθεται στην κεντρική πολυθρόνα, «υποβιβάζοντας» τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που κάθονται εκατέρωθεν, δεξιά και αριστερά του.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι πρέσβης ή αποικιακός κυβερνήτης;» διερωτήθηκε με ανάρτηση στο Χ ο Λουτφού Τουρκάν, βουλευτής του εθνικιστικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Iyi, χαρακτηρίζοντας την φωτογραφία ταπεινωτική για το τουρκικό έθνος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας ξένος αξιωματούχος κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα. Σε όσες φωτογραφίες έχει δημοσιεύσει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας με επισκέψεις ξένων αξιωματούχων και αξιωματικών, ο προσκεκλημένος κάθεται σταθερά σε αυτήν την θέση.

– Παράδειγμα, ο υπουργός Άμυνας του Ουζμπεκιστάν:

 

– ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Μογγολίας:

 

– και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, ο οποίος μετά την επίσκεψη αυτή σκοτώθηκε όταν το αεροπλάνο του συνετρίβη, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα:

Αξιωματούχοι του υπουργείου, τους οποίους επικαλέστηκαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τόνισαν επίσης ότι αυτό το πρωτόκολλο τοποθέτησης αξιωματούχων είναι αυτό που εφαρμόζεται σε όλους τους αξιωματούχους που έχουν γίνει δεκτοί.

Τίποτε από αυτά όμως δεν φαίνεται να βοήθησε.

«Να αναθεωρηθεί το πρωτόκολλο»

«Σε σχεδόν 35 χρόνια δημοσιογραφίας, 25 εκ των οποίων τα έχω αφιερώσει στο διπλωματικό ρεπορτάζ, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πρωτόκολλο πουθενά αλλού στον κόσμο», δήλωσε η Τουρκάλα δημοσιογράφος Μπάρτσιν Γινάνζ θεωρώντας «ακόμα πιο εκπληκτικό (…) το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει στο υπουργείο Άμυνας, έναν θεσμό που φημίζεται για την αυστηρή προσήλωσή του στην ιεραρχία και στους κανόνες».

Εκφράζοντας επίσης την έκπληξή του, ο Νακίν Ταν, αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, και πρώην πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον, κατηγόρησε αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας ότι «διόρισαν άτομα χωρίς προσόντα (…) σε μονάδες (σ.σ. τήρησης) πρωτοκόλλου».

Η διαμάχη έφτασε ακόμη και στις τάξεις της κυβερνώσας πλειοψηφίας. Ο Μπουλέντ Αριντς, ιδρυτικό μέλος του κυβερνώντος κόμματος AKP και πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, κατήγγειλε στο X «άλλη μια παραβίαση του πρωτοκόλλου που είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί».

«Το να εμφανίζεται ένας πρεσβευτής να προεδρεύει μιας συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας και στρατιωτικούς αξιωματούχους είναι αντίθετο με το κρατικό πρωτόκολλο. Αν μια τέτοια πρακτική έχει γίνει συνηθισμένη, τότε πρέπει να αναθεωρηθεί αμέσως», δήλωσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
186
143
107
98
97
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Όχι» Μακρόν σε Τραμπ για συμμετοχή της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα - «Προσηλωμένοι στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ»
Όπως και πολλά άλλα κράτη, η Γαλλία προσκλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας, Donald Trump και Emmanuel Macron
Newsit logo
Newsit logo