Τουρκία: Βρέθηκαν 220 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο από τη Βραζιλία – Ήταν κρυμμένα σε πακέτα χαρτιών Α4 (video)

Οι αρχές στην Τουρκία κατάσχεσαν 220 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο που έφτασε σε λιμάνι της επαρχίας της Μερσίνης στα νότια, από τη Βραζιλία. Αυτό ανακοίνωσε η τοπική εισαγγελία το βράδυ της Τρίτης (20.10.2020).

Οι εισαγγελικές υπηρεσίες στην Τουρκία επιβεβαίωσαν ότι η αστυνομία της επαρχίας της Μερσίνης βρήκε την κοκαΐνη σε κοντέινερ που περιείχε πακέτα με χαρτί, σημειώνοντας ότι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν εικόνες από αστυνομικούς με έναν εκπαιδευμένο σκύλο να κάνουν έρευνα σε κοντέινερ και να βγάζουν πακέτα με κοκαΐνη από κουτιά με ετικέτες στις οποίες αναγράφεται ότι περιέχουν πακέτα με χαρτιά Α4!

Η Τουρκία βρίσκεται στον λεγόμενο βαλκανικό διάδρομο του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προμήθεια της Δύσης με ναρκωτικές ουσίες από την Ασία και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης ηρωίνης που μεταφέρεται από το Αφγανιστάν στην Ευρώπη.

