Τούρκοι περνούν τα σύνορα για να ψωνίσουν στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, γράφει η Sozcu

«Αντιστράφηκαν οι ρόλοι», σχολιάζουν τα τουρκικά ΜΜΕ
Το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας

Οικονομική διέξοδο στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, βρήκαν οι Τούρκοι, με τα ΜΜΕ της Τουρκίας να σχολιάζουν πως οι γείτονες προτιμούν να πληρώνουν 2 φορές την εβδομάδα εισιτήριο λεωφορείου για να αγοράσουν πιο φθηνά προϊόντα, στα δικά μας σούπερ μάρκετ.

Όπως γράφει η εφημερίδα Sοzcu, οι Τούρκοι παίρνουν το λεωφορείο, περνούν τα σύνορα με την Ελλάδα και ψωνίζουν από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Οι ίδιες πληροφορίες αποκαλύπτουν πως ένα καλάθι κόστους 3.709 λίρες στην Τουρκία, στην Ελλάδα κοστίζει μόνο 2.433 λίρες.

Μάλιστα οι γείτονές μας έχουν εξοπλιστεί και με βαλίτσες ώστε να αγοράσουν και να μεταφέρουν οτιδήποτε θελήσουν. Υπολογίζεται πως η αγορά βοδινού κιμά στην Ελλάδα, από τους Τούρκους, αυξήθηκε στις 2 φορές την εβδομάδα. Στην Τουρκία, το 1 κιλό κιμά κοστίζει 350 λίρες περισσότερο από ότι στην χώρα μας.

Άλλα προϊόντα που προτιμούν οι Τούρκοι είναι κρέας, γάλα και ζυμαρικά.

Η τουρκική εφημερίδα που αποκαλύπτει τις νέες συνήθειες

Το ίδιο μέσο κάνει λόγο και για αντιστροφή ρόλων, μιας και κάποτε, οι Έλληνες ήταν αυτοί που περνούσαν τα σύνορα για να αγοράσουν προϊόντα από τα τουρκικά σούπερ μάρκετ.

Τα λεωφορεία προς την χώρα μας, έρχονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή με το εισιτήριο να κοστίζει 30 ευρώ το άτομο.

