Τραγωδία για Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές στο Περθ, τραυματίστηκε σε παραλία και κινδυνεύει να μην ξαναπερπατήσει ποτέ

Yπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τετραπληγίας και οι πιθανότητες να μπορέσει να ξαναπερπατήσει δεν ξεπερνούν το 5%
Έλληνας στην Αυστραλία
Ο άτυχος Έλληνας που τραυματίστηκε στην Αυστραλία / Hellenic Community of Western Australia

Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησε και συνεχίζει να ζει ένας 28χρονος Έλληνας τουρίστας, που ταξίδεψε στην Αυστραλία για τις γιορτές για να επισκεφθεί συγγενείς του. Εξαιτίας ενός τραγικού ατυχήματος σε μία παραλία του Περθ, ενδέχεται να μη μπορέσει να ξαναπερπατήσει.

Ο Ελληνας τουρίστας, Ιωάννης Βιδινιώτης, τραυματίστηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ κολυμπούσε μαζί με μέλη της οικογένειάς του στην παραλία Cottesloe, μια από τις πιο γνωστές ακτές του Περθ. Ενώ κολυμπούσε, χτύπησε το κεφάλι του σε αμμοσύρτη, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Ο αμμοσύρτης είναι μια συσσώρευση άμμου ή λάσπης στον πυθμένα της θάλασσας, ενός ποταμού ή μιας λίμνης, η οποία βρίσκεται σε μικρό βάθος

«Ο Γιάννης μπήκε στη θάλασσα νιώθοντας ασφαλής» δήλωσε η ξαδέρφη του, Αριστέα Καζαντζίδου. «Το επόμενο που είδα ήταν να επιπλέει μπρούμυτα. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο γρήγορα θα άλλαζαν τα πάντα». Η ίδια τον ανέσυρε από το νερό, ενώ λουόμενος με ιατρική εκπαίδευση και ναυαγοσώστες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως ασθενοφόρα, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες πριν τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο Royal Perth Hospital. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα κλείδας, καθώς και εκτεταμένες σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Community of Western Australia, ο 28χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας χωρίς να μπορεί να κουνήσει τα πόδια του ή να κλείσει τα χέρια του. Όπως αναφέρεται σε διαδικτυακή σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει ότι, λόγω της έκτασης των τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τετραπληγίας.

Οι γιατροί πιστεύουν ότι ο 28χρονος θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για ακόμη έξι έως οκτώ εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας έξι μηνών.

Βέβαια οι πιθανότητες να μπορέσει να ξαναπερπατήσει δεν ξεπερνούν το 5%. «Αυτή είναι η πιο δύσκολη πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει η οικογένειά μας», ανέφερε η ξαδέρφη του.

Οι γονείς του 28χρονου ταξιδεύουν από την Ελλάδα προς τη Δυτική Αυστραλία για να βρεθούν στο πλευρό του, ενώ η ελληνική κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα, συγκεντρώνοντας σχεδόν 200.000 δολάρια για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και θεραπείας του.

