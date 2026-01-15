Κραν Μοντανά: Νέες αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος, είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως τη δημοσιότητας για την σερβιτόρα που φέρεται ότι προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ της Ελβετίας, στο Κραν Μοντανά. Η ίδια ήταν μεταξύ των 40 θυμάτων.

Η Cyane Panine αναγνωρίστηκε ως η σερβιτόρα που εμφανίζεται στις εικόνες να φοράει κράνος και να κρατάει βεγγαλικά λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στη Ελβετία. Η 24χρονη έχασε τη ζωή της στο τραγικό συμβάν, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και άφησε 116 σοβαρά τραυματίες.

Όσοι βρίσκονται κοντά στον Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτη του μπαρ στις ελβετικές Άλπεις, λένε εδώ και αρκετές ημέρες ότι η κοπέλα δεν ήταν φίλη των ιδιοκτητών και βρισκόταν σε μια έντονη εργασιακή διαμάχη μαζί τους, όπως αποκάλυψε η οικογένειά της

Η νεαρή γυναίκα είχε καταγραφεί σε βίντεο να κρατά δύο μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά ενώ βρισκόταν στους ώμους συναδέλφου της. Τα βεγγαλικά φαίνεται πως προκάλεσαν την ανάφλεξη του αφρού ηχομόνωσης στο ταβάνι του υπόγειου χώρου, οδηγώντας στην φονική πυρκαγιά.

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, αντιμετωπίζουν δίκη για πολλαπλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια». Οι ίδιοι είχαν πει ότι η 24χρονη ήταν σαν «θετή κόρη» και «αδερφή» τους.

Ωστόσο, η δικηγόρος της οικογένειας Panine, διέψευσε αυτά τα λεγόμενα, επισημαίνοντας ότι η Cyane είχε επικοινωνήσει με την υπηρεσία προστασίας εργαζομένων για να διεκδικήσει συμβόλαιο, πιστοποιητικά εργασίας και μισθούς που δικαιούταν σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία.

Η οικογένεια της κοπέλας δηλώνει ότι η 24χρονη αντιμετώπιζε θέματα με την πληρωμή και την παροχή των νόμιμων εγγράφων από τους Μορέτι, ενώ οι σχέσεις τους ήταν τυπικές και όχι οικείες, όπως προσπάθησαν να παρουσιάσουν οι ιδιοκτήτες στο δικαστήριο. Η δικηγόρος της οικογένειας πρόσθεσε ότι η οικογένεια νιώθει «αδυναμία, αδικία, αβεβαιότητα, αλλά και θυμό», και θα αγωνιστεί για να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι.

Η κλειδωμένη έξοδος κινδύνου

Οι γονείς της έχουν ήδη κατηγορήσει τους ιδιοκτήτες για κλειδωμένη έξοδο κινδύνου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η νεαρή σερβιτόρα έχασε τη ζωή της από ασφυξία «σε μια στοίβα από πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Σύμφωνα με την Dailymail, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης είχε ζητήσει από την νεαρή σερβιτόρα να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» στο μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου. Και βάσει αυτού, οι σερβιτόρες έπρεπε να βάζουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας και ορισμένες εξ αυτών να ανέβουν στους ώμους συναδέλφων τους.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο ιδιοκτήτης του μπαρ κατέθεσε ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικά για τη φωτιά από τη σύζυγό του. Τη στιγμή της τραγωδίας βρισκόταν σε άλλο κατάστημα του ζευγαριού. Προσπάθησε να μπει στο μπαρ από μια στο υπόγειο, ωστόσο αυτή ήταν κλειδωμένη από μέσα. Πίσω από την κλειστή πόρτα φέρονται να βρίσκονταν αρκετά άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, ανάμεσά τους και η νεαρή σερβιτόρα.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Ζακ Μορέττι, επιβεβαίωσε ότι τα συγκεκριμένα εφέ χρησιμοποιούνταν εδώ και περίπου δέκα χρόνια, χωρίς να έχει συμβεί ποτέ κάποιο ατύχημα.

Η σύζυγός του και συνιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Τζέσικα Μορέττι, φέρεται να παραδέχθηκε ότι τα πυροτεχνήματα χρησιμοποιούνταν κατά το σερβίρισμα της σαμπάνιας για να «ανεβάσουν το κέφι». «Δεν το απαιτούσα ποτέ, αλλά ούτε και το απαγόρευσα», δήλωσε.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 3, οι γονείς της νεαρής γυναίκας τοποθετήθηκαν επίσης δημόσια. Η μητέρα της εξέφρασε την υποψία ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη επειδή «ο ιδιοκτήτης φοβόταν μήπως οι πελάτες φύγουν χωρίς να πληρώσουν». Ο πατέρας της δήλωσε: «Πιστεύω ότι η οργή θα ξεσπάσει πολύ γρήγορα. Όμως αυτή τη στιγμή θάβουμε την κόρη μας και το κάνουμε όσο πιο αξιοπρεπώς γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μετά».

Όπως παραδέχθηκαν οι τοπικές αρχές, το μπαρ είχε ελεγχθεί τελευταία φορά για μέτρα πυρασφάλειας το 2019, παρότι οι σχετικοί έλεγχοι προβλέπεται να γίνονται κάθε χρόνο.

Ο ιδιοκτήτης του Ζακ Μορέτι είναι προφυλακισμένος, με την εισαγγελέα να επικαλείται κίνδυνο διαφυγής, καθώς είναι Γάλλος υπήκοος. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη. Οι δικηγόροι του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης.