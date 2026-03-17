Τραγωδία στη Βιέννη: 4 νεκροί από κατάρρευση σκαλωσιάς

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από κατάρρευση σκαλωσιάς σε εργοτάξιο που βρισκόταν στην αυλή συγκροτήματος κατοικιών, στην 9η συνοικία της Βιέννης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα στη Βιέννη, καθώς και το είδος των εργασιών που εκτελούνταν στη σκαλωσιά, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών. Το κτίριο όπου συνέβη το περιστατικό είναι παλαιάς κατασκευής, χαρακτηριστικό της περιοχής, όπου πολλά κτίσματα ανάγονται στον 19ο αιώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ένας 45χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας ασθενοφόρων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Πορτσελάνγκασε, η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της αριστοκρατικής συνοικίας, κοντά στη Γαλλική Σχολή και το Μέγαρο Λιχτενστάιν, ένα από τα πιο εμβληματικά και πολυτελή ιστορικά κτίρια της πόλης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εργαζόμενους που επέζησαν, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.