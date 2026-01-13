Τραγωδία στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία: Η σερβιτόρα με το κράνος ανάμεσα στους 40 νεκρούς

Μια νεαρή σερβιτόρα, φορώντας κράνος και κρατώντας βεγγαλικά που προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, είναι ανάμεσα στους 40 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Πρωτοχρονιάς.

Η 24χρονη σερβιτόρα Cyane Panine καταγράφηκε σε βίντεο λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά, να κάθεται στους ώμους ενός συναδέλφου της και κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά – κεριά, σύμφωνα με την εφημερίδα 20 Minuten. Η φωτογραφία είχε κάνει τον γύρο των social media.

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά περιέγραψαν πώς είχαν την 24χρονη σαν «θετή κόρη» και βρήκε τραγικό θάνατο «κάτω από πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Σε κατάθεση που δημοσίευσε η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger, οι ιδιοκτήτες αναγνώρισαν τη 24χρονη στα στιγμιότυπα από το περιστατικό.

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι περιέγραψαν λεπτομερώς τις τελευταίες στιγμές της Cyane , που αποτυπώνουν το μέγεθος του τρόμου εκείνης της νύχτας.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, η Τζέσικα Μορέτι είχε ζητήσει από την άτυχη σερβιτόρα να «ζεστάνει την ατμόσφαιρα» του μπαρ, συμπεριλαμβανομένου του να βάλει κεριά – βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας, ενώ ορισμένες σερβιτόρες είχαν κάτσει στους ώμους άλλων σερβιτόρων, λίγο πριν η φωτιά εξαπλωθεί σε όλο το υπόγειο του νυχτερινού κέντρου.

Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του μπαρ

Ελβετικό δικαστήριο διέταξε την παραμονή υπό κράτηση του συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν-Μοντανά όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εκδηλώθηκε πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους.

Εισαγγελείς στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν-Μοντανά, διέταξαν τη σύλληψη του Ζακ Μορέτι την Παρασκευή (09.01.2026) έπειτα από πολύωρη κατάθεση του ίδιου και της συζύγου του Τζέσικα εν αναμονή της απόφασης για το αν αυτή είναι αιτιολογημένη.

Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά κι έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως με τις ερευνητικές αρχές.