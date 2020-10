Δεν βάζει μυαλό! Ο Τραμπ “πέταξε” τη μάσκα και σόκαρε: “Βγείτε έξω, μη φοβάστε!”

Μπορεί ο Τραμπ να νόσησε ο ίδιος από κορονοϊό, να μπήκε στο νοσοκομείο και να νοσεί και η σύζυγός του Μελάνια, ωστόσο παραμένει αμετανόητος και ανεκδιήγητος!

Δεν έφτανε το σόου με την έξοδο από το νοσοκομείο, δεν έφτανε ότι έβγαλε επιδεικτικά τη μάσκα του (έτσι κι αλλιώς και στο νοσοκομείο όταν ήταν μέτρα ιδιαίτερα δεν… κρατούσε και έβαζε σε κίνδυνο τους γύρω του) όταν έφτασε στον Λευκό Οίκο. Εκείνο που εξόργισε περισσότερο απ’ όλα ήταν το μήνυμά του, ακόμη ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, από το μπαλκόνι του Λευκού Οίκου με φόντο τον Οβελίσκο της Ουάσινγκτον.

Ένα μήνυμα με το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ένας άνθρωπος 74 ετών που μόλις έχει νοσήσει από κορονοϊό, γράφει στα παλιά του τα παπούτσια το γεγονός πως στη χώρα του έχουν πεθάνει περισσότεροι από 210.000 άνθρωποι, έχουν μολυνθεί περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια και καλεί τους Αμερικανούς να “βγουν εκεί έξω” και να μη φοβούνται τον κορονοϊό!

Κι όλα αυτά την ώρα που το δεύτερο κύμα πανδημίας στις ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη, με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, εκατοντάδες θανάτους και πόλεις και πολιτείες που επαναφέρουν μέτρα του lockdown.

«Μην την αφήνετε να κυριαρχεί στη ζωή σας. Μη τη φοβάστε. Θα το νικήσουμε, έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, τα καλύτερα φάρμακα, όλα αναπτύχθηκαν πρόσφατα» είπε αρχικά στο μήνυμά του ο Τραμπ και ενώ πρώτα ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Γούολτερ Ριντ όπου νοσηλεύτηκε από την περασμένη Παρασκευή.

Θέλοντας να πείσει τους Αμερικανούς πως ο κορονοϊός δεν είναι κάτι το τρομακτικό (!), ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε πως ενώ την ημέρα που μπήκε στο νοσοκομείο δεν ένιωθε καλά, μετά αισθανόταν καλύτερα απ’ ότι στα… 50 του!

«Δεν ένιωθα τόσο καλά, και δυο μέρες μετά θα μπορούσα να έχω φύγει δυο μέρες νωρίτερα (σ.σ. να έχει πάρει εξιτήριο εννοεί), ένιωθα περίφημα, καλύτερα απ’ όσο ένιωθα εδώ και πολύ καιρό. Είπα πρόσφατα (ένιωθα) καλύτερα απ’ ό,τι πριν από 20 χρόνια. Μην το αφήσετε να κυριαρχήσει, μην το αφήσετε να πάρει τον έλεγχο της ζωής σας. Είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου, θα επιστρέψουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε επίσης να δικαιολογήσει το γεγονός πως δεν πρόσεχε και τελικά κόλλησε κορονοϊό. «Ως ηγέτης σας έπρεπε να το κάνω, γνώριζα τους κινδύνους αλλά έπρεπε να το κάνω. Στάθηκα μπροστά, ηγήθηκα, κάθε ηγέτης θα το έκανε. Τώρα είμαι καλύτερα, ίσως να έχω ανοσία, δεν ξέρω».

Και υποσχέθηκε και θεραπεία άμεσα, μέσα σ’ όλα τ’ άλλα! «Έχουμε τα καλύτερα φάρμακα στον κόσμο, όλα γίνονται γρήγορα και παίρνουν έγκριση (σ.σ. από τον FDA), τα εμβόλια έρχονται άμεσα», κατέληξε.

Πέρα από το video με το επικίνδυνο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε κι άλλο ένα: με δραματική μουσική, να δείχνει καρέ καρέ την επιστροφή του. Την επιστροφή του πλανητάρχη που… νίκησε τον κορονοϊό. Ή τουλάχιστον έτσι λέει…

“Θεαματική” άφιξη στον Λευκό Οίκο

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο Ντόναλντ Τραμπ νόσησε από τον κορονοϊό, τον ιό που σε κάθε ευκαιρία υποβάθμιζε και χλεύαζε.

Έμενε περίπου ένας μήνας μέχρι τις αμερικανικές εκλογές και τα σενάρια… έδιναν κι έπαιρναν σχετικά με το τι θα γίνει στις ΗΠΑ αν ο Τραμπ δεν κατάφερνε να βγει νικητής από την μάχη αυτή.

Αυτό βεβαίως ήταν το τελευταίο που ήθελε να σκέφτεται ο ίδιος. Οι εξελίξεις είναι συνταρακτικές, καθώς όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας, 05.10.2020, το εξιτήριο για τον Mr. 45 είναι γεγονός!

Οι πληροφορίες που ήθελαν τον Τραμπ να μην αντέχει… ούτε ένα λεπτό παραπάνω στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed επιβεβαιώθηκαν… από τον ίδιο, με δύο αναρτήσεις στο Twitter να “ανακοινώνουν” την “ηρωική” έξοδο του Πλανητάρχη από το νοσοκομείο.

Η έξοδος καρέ καρέ

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγα λεπτά μετά τις 18.30 το απόγευμα ώρα Ουάσινγκτον, κατέβηκε τα σκαλοπάτια του νοσοκομείου Γουόλτερ Ριντ για να επιβιβαστεί στο Προεδρικό Ελικόπτερο Marine One με σηκωμένη την γροθιά.

Δείτε την έξοδο του Ντόναλντ Τραμπ από το νοσοκομείο

BREAKING: Pres. Trump gives a thumbs up as he leaves Walter Reed Medical Center, where he was admitted Friday after testing positive for COVID-19.



The president did not answer a shouted question about others in his orbit who have tested positive. https://t.co/DWSBofwQdM pic.twitter.com/gZfv8b5BkH — ABC News (@ABC) October 5, 2020

Πριν μπει στο τζιπ που θα τον μετέφερε στο ελικόπτερο γύρισε προς τους δημοσιογράφους και έκανε αυτό:

Ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θεωρεί ότι είναι υπερμεταδότης του κορονοϊού αλλά εκείνος δεν απάντησε. Σύμφωνα με τους ειδικούς πάντως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αυτή την στιγμή είναι κανονικός υπερμεταδότης του Covid19.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε και πέντε λεπτά πριν τις επτά προσγειωνόταν στον κήπο του Λευκού Οίκου με τον Πρόεδρο φορέα κορονοϊού να μπαίνει στο κτίριο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο Τραμπ πόζαρε στο μπαλκόνι Τρούμαν του Λευκού Οίκου για να δουν όλοι ότι είναι καλά. Και πάλι γύρω του, στον Πρόεδρο φορέα κορονοϊού ήταν οι άνθρωποί του χωρίς καμία προφύλαξη. Και φυσικά ο ίδιος έβγαλε την μάσκα! Αμετανόητος για ακόμα μια φορά και επικίνδυνος για τον εαυτό του και τους γύρω του.

Και αυτό που παρατηρεί κανείς αν κοιτάξει προσεκτικά το βίντεο είναι ότι ο Τραμπ είτε λαχάνιασε ανεβαίνοντας τα σκαλιά, είτε έχει πρόβλημα με την αναπνοή του.

BREAKING: Pres. Trump arrives back at the White House, and removes his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed this evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/XCER5YMh2e pic.twitter.com/rTfKo35d4G — ABC News (@ABC) October 5, 2020

Την ανακοίνωση την… έκανε ο ίδιος!

Όπως σας είχε ενημερώσει νωρίτερα το newsit.gr, ο θεράπων ιατρός του Ντόναλντ Τραμπ, επρόκειτο να κάνει ζωντανά ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού Προέδρου ο οποίος έχει προβληθεί από τον κορονοϊό.

Η… είδηση όμως ήρθε από τον ίδιο τον Τραμπ! Ο οποίος με αναρτήσεις του στο Twitter ανέφερε πως παίρνει εξιτήριο, στέλνοντας το μήνυμά του για τον φονικό ιό!

Πριν καν “δώσει” την είδηση για το εξιτήριο, ο Αμερικανός Πρόεδρος φρόντισε να τα… βάλει ξανά με τα media, με αφορμή την… βόλτα που έκανε με ένα μαύρο SUV και η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, λέγοντας στην ανάρτησή του:

“Αναφέρεται ότι τα Media είναι αναστατωμένα επειδή μπήκα σε ένα ασφαλές όχημα ώστε να πω ευχαριστώ στους πολλούς θαυμαστές και υποστηρικτές που στέκονταν έξω από το νοσοκομείο για πολλές ώρες, ακόμη και μέρες, ώστε να αποδώσουν τον σεβασμό του στον Πρόεδρο. Αν δεν το είχα κάνει, τα media θα έλεγαν πως είμαι ΑΓΕΝΗΣ!!!”.

Και συνέχισε σε δεύτερη ανάρτησή του: “Θα φύγω από το υπέροχο νοσοκομείο Walter Reed σήμερα στις 06.30 (σ.σ. ξημερώματα Τρίτης, ώρα Ελλάδος). Αισθάνομαι πολύ καλά! Μην φοβάστε τον Covid. Μην του επιτρέψετε να κυριεύσει την ζωή σας. Έχουμε εξελίξει, υπό την διακυβέρνηση Τραμπ, μερικά πολύ καλά φάρμακα αλλά και γνώση. Νιώθω καλύτερα από ό, τι ένιωθα 20 χρόνια πριν!”.

Δείτε τις αναρτήσεις που έκανε ο Τραμπ

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Η ενημέρωση του γιατρού του

Λίγο μετά το tweet του Αμερικανού Προέδρου, ο γιατρός του, Sean Conley, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για όλες τις εξελίξεις.

Συγκεκριμένα τόνισε: “Τις τελευταίες 24 ώρες, ο Πρόεδρος συνέχισε να βελτιώνεται. “Έπιασε” ή και ξεπέρασε όλα τα απαιτούμενα κριτήρια του νοσοκομείου για να δοθεί εξιτήριο, πήρε ακόμη μία δόση ρεμδεσιβίρης σήμερα εδώ και σκοπεύουμε να τον μεταφέρουμε στο σπίτι”.

Και συνέχισε: “Έχουν περάσει περισσότερες από 72 ώρες από τον τελευταίο του πυρετό, τα επίπεδα οξυγόνου είναι φυσιολογικά. Δεν έχει ξεφύγει εντελώς τον κίνδυνο ακόμα, όμως η ομάδα μου κι εγώ συμφωνούμε πως όλες οι εξετάσεις του και η κλινική του εικόνα υποστηρίζουν την ασφαλή επιστροφή του Προέδρου στο σπίτι, όπου θα παρακολουθείται μέρα – νύχτα από γιατρούς παγκόσμιας φήμης”.

Οι γιατροί του επίσης τόνισαν πως η πέμπτη και τελική δόση της ρεμδεσιβίρης θα χορηγηθεί στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο πια…

Δείτε το βίντεο

“Over the past 24 hours, the president has continued to improve… we plan to get him home”



Donald Trump’s doctor says the president will be discharged from the hospital later today



Follow our live coverage https://t.co/0tAhU0ZYUv pic.twitter.com/ZNgpprSAvO — BBC News (World) (@BBCWorld) October 5, 2020

«Σφίγγα» ο γιατρός για το τελευταίο αρνητικό τεστ – Τι συνέβη με το οξυγόνο

Ο Δρ. Sean Conley, ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες σχετικά με το πότε βγήκε το τελευταίο αρνητικό τεστ του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει την σημασία του σχετικά με το πότε “κόλλησε” και πότε ήταν μεταδοτικός με τον ιό.

“Δεν θέλω να πάω πίσω” είπε ο γιατρός στους δημοσιογράφους, λέγοντας πως η ιχνηλάτηση γίνεται ήδη.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έλαβε συμπληρωματικό οξυγόνο δυο φορές κατά την διάρκεια της νοσηλείας του μέχρι στιγμής, ε΄πε επίσης ο γιατρός του, ενώ μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε πόσες φορές συνέβη κάτι τέτοιο.

Γνωρίζαμε μόνο πως υπήρξαν στιγμές που τα επίπεδα του οξυγόνου είχαν πέσει. “Και τις δύο φορές, του χορηγήθηκε λίγο οξυγόνο και επανήλθε άμεσα”, τόνισε ο Conley.

Του έλεγαν… μείνε!

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, πάντως, τον πίεζαν να μην πάρει εξιτήριο μέχρι και πριν λίγες ώρες, σύμφωνα με το CNN, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος έλεγε πως νιώθει καλά και θέλει να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Οι γιατροί επέμεναν να μείνει στο στρατιωτικό νοσοκομείο, επισημαίνοντας τους κινδύνους μιας ενδεχόμενης υποτροπής.

“Δεν θέλετε να επιστρέψετε” ήταν το μήνυμα που του έδωσαν, τονίζοντας πως υπάρχουν καλές και κακές μέρες, ωστόσο ακόμη είναι νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Δεν… κρατιόταν ο Τραμπ!

Από το πρωί της Δευτέρας, 05.10.2020, η συζήτηση για το κατά πόσο θα έπαιρνε άμεσα εξιτήριο ο Ντόναλντ Τραμπ, από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, στο οποίο νοσηλεύεται, είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, βέβαια, εμφανίζονταν να είναι… θηρίο στο κλουβί!

Ήθελε διακαώς να βγει από το νοσοκομείο για να δείξει πως είναι “άτρωτος”, πως δεν “λύγισε” από τον κορονοϊό.

Το timing φυσικά είναι καθοριστικό. Σε λιγότερο από ένα μήνα θα γίνουν οι αμερικανικές εκλογές (σ.σ. 03/11/2020) και έτσι όλα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα παίζουν τον ρόλο τους.

Όπως για παράδειγμα το τι θα συμβεί αν υπάρξει… κάποια επιπλοκή από την ώρα που θα βγει από το νοσοκομείο και πόσο μεγάλη πολιτική ζημιά θα μπορούσε να του κάνει μια τέτοια εξέλιξη.

Ο ίδιος πάντως μοιάζει να αδιαφορεί. Το αμερικανικό CNN επικαλείται πηγές που τον ήθελαν… απελπισμένο, θέλοντας τίποτα λιγότερο από το να βγει από το νοσοκομείο.

Στα… βήματα του Τραμπ: “Κόλλησε” κορονοϊό το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου

Εν τω μεταξύ, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, θετική στον Covid19 είναι και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου (!) όπως έκανε γνωστό η ίδια με ανακοίνωσή της. Από τον ιό μολύνθηκαν, επίσης, άλλοι δύο αξιωματούχοι του τομέα ενημέρωσης των ΜΜΕ.

Με τον Τραμπ να νοσηλεύεται ακόμη -τουλάχιστον προς το παρόν- νέος συναγερμός σήμανε στην προεδρική κατοικία των ΗΠΑ στο άκουσμα της είδησης πως ο κορονοϊός μόλυνε και την εκπρόσωπο Τύπου, Kayleigh McEnany.

Με μία ανακοίνωση που ανάρτησε στο Twitter, η Kayleigh McEnany αποκάλυψε ότι την περασμένη Πέμπτη (01.10.2020) υποβλήθηκε σε τεστ κορονοϊού, το οποίο βγήκε αρνητικό. Ακόμη ανέφερε ότι είναι ασυμπτωματική και θα εξακολουθήσει να εργάζεται ακόμα και από απομόνωση.

Επιπλέον, δύο από τους αναπληρωματικούς της Kayleigh McEnany, οι Chad Gilmartin και Karoline Leavitt, έχουν, επίσης, διαγνωστεί θετικοί στον κοροναϊό, σύμφωνα με το CNN.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ. edition.cnn.com

Φωτογραφίες: Reuters.