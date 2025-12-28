Τραμπ: «Είχα μια καλή και παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν»

Λίγες ώρες πριν το πολυαναμενόμενο τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτηση στα social media ότι είχε σήμερα (28.12.2025) μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μόλις είχα μια καλή και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνο, Ντμίτρι Πεσκόφ να επιβεβαιώνει το γεγονός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η συνάντηση του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ ώρα Ελλάδας και θα πραγματοποιηθεί στο Μαρ-α-Λάγκο, την ιδιωτική του έπαυλη στη Φλόριντα, παρουσία δημοσιογράφων.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε από την πλευρά του πως είχε μια «λεπτομερή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιρ Στάρμερ.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι ανέφερε πως κρίσιμος παράγοντας για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή είναι και η στάση που θα κρατήσουν οι εταίροι του Κιέβου, «προετοιμάζοντας το έδαφος» για την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες – στο διπλωματικό πεδίο – ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά εξαρτάται από τους εταίρους μας για το αν θα προκύψουν σημαντικές αποφάσεις. Δηλαδή, τους συμμάχους μας που βοηθούν την Ουκρανία και εκείνους που ασκούν πίεση στη Μόσχα, ώστε οι Ρώσοι να νιώσουν τις συνέπειες της δικής τους επιθετικότητας» είπε αρχικά.

«Είναι σημαντικό να λειτουργήσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να εφαρμοστούν όλες οι μορφές πολιτικής πίεσης για την επιθετικότητά της, να λάβει η Ουκρανία αντιαεροπορικούς πυραύλους και να οριστικοποιήσουμε όλοι τις μορφές των βημάτων που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα εγγυηθούν την ασφάλεια μας» υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.