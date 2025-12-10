Τραμπ για πιθανή συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες:«Δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο μας»

Για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συζήτησης με επιχειρηματικούς ηγέτες.

Ο Ντόναλντ δήλωσε ότι αντάλλαξε «αρκετά σκληρά λόγια» με Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα 10 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης για την Ουκρανία.

«Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, με τους οποίους μιλήσαμε σήμερα, είναι όλοι πολύ καλοί ηγέτες, πολύ καλοί φίλοι μου. Και συζητήσαμε για την Ουκρανία με αρκετά έντονα λόγια. Και θα δούμε τι θα συμβεί. Εννοώ, περιμένουμε να ακούσουμε απαντήσεις πριν προχωρήσουμε».

Παράλληλα υπονόησε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες τού έχουν ζητήσει να παραστεί σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη: «Είπαμε, πριν πάμε σε μια συνάντηση, θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα.

Θα ήθελαν να πάμε σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη και θα λάβουμε μια απόφαση με βάση αυτά που θα μας παρουσιάσουν. Δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο μας».

Σε ερώτηση για το τι θέλει ο Ζελένσκι από μια πιθανή συνάντηση, δεν θέλησε να απαντήσει και μίλησε για τις εκλογές στην Ουκρανία: «Αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα περάσει μέχρι να κάνουν εκλογές. Είναι πολύς καιρός, δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό».

Ο Τραμπ με αυτό τον τρόπο υπονόησε πως σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, την οποία δεν αναφέρει σαφώς, «το 82% του λαού απαιτεί να γίνει μια διευθέτηση και ότι ο ουκρανικός λαός θέλει να δει να τελειώνει ο πόλεμος».