Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων δεν διαφωνεί και θεωρεί εύκολη τη νίκη

Δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν τον προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση μεγάλου εύρους στο Ιράν, διέψευσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24.02.2026).

Όπως υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, «ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα προτιμούσε να μην δει πόλεμο, όμως εάν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, είναι της άποψης ότι θα ήταν εύκολο να νικήσουμε».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της».

Στον αντίποδα, ορισμένοι σύμμαχοι του Τραμπ πιέζουν για πιο επιθετική στάση. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ συγκαταλέγεται στους πιο ένθερμους υποστηρικτές στρατιωτικής δράσης, καλώντας τον Πρόεδρο να αγνοήσει τις επιφυλάξεις και να προχωρήσει σε βομβαρδισμούς.

Παρόμοια στάση τηρεί και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ανησυχεί ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να υποχωρήσει και να αρκεστεί σε έναν διπλωματικό συμβιβασμό που θα -εκθέσει κατά τον ίδιο -το Ισραήλ σε κινδύνους.

Εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους μίας επιχείρησης, χωρίς όμως να δηλώνει ανοιχτά αντίθετος.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζεται αμφίρροπος, ενώ οι απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ προτρέπουν τον Πρόεδρο να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία. Οι δύο τους σχεδιάζουν συνάντηση στη Γενεύη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιδιώκοντας να διερευνήσουν περιθώρια συμφωνίας.