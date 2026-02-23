Κόσμος

Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων δεν διαφωνεί και θεωρεί εύκολη τη νίκη

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της»
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Dan Caine
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Dan Caine / EPA / Φωτογραφία Bonnie Cash

Δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν τον προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση μεγάλου εύρους στο Ιράν, διέψευσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24.02.2026).

Όπως υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, «ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα προτιμούσε να μην δει πόλεμο, όμως εάν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, είναι της άποψης ότι θα ήταν εύκολο να νικήσουμε».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της».

Τραμπ στο Truth Social για τον αρχηγό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με πόλεμο στο Ιράν

Στον αντίποδα, ορισμένοι σύμμαχοι του Τραμπ πιέζουν για πιο επιθετική στάση. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ συγκαταλέγεται στους πιο ένθερμους υποστηρικτές στρατιωτικής δράσης, καλώντας τον Πρόεδρο να αγνοήσει τις επιφυλάξεις και να προχωρήσει σε βομβαρδισμούς.

Παρόμοια στάση τηρεί και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ανησυχεί ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να υποχωρήσει και να αρκεστεί σε έναν διπλωματικό συμβιβασμό που θα -εκθέσει κατά τον ίδιο -το Ισραήλ σε κινδύνους.

Εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους μίας επιχείρησης, χωρίς όμως να δηλώνει ανοιχτά αντίθετος.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζεται αμφίρροπος, ενώ οι απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ προτρέπουν τον Πρόεδρο να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία. Οι δύο τους σχεδιάζουν συνάντηση στη Γενεύη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιδιώκοντας να διερευνήσουν περιθώρια συμφωνίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
102
69
54
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
10.000 Μεξικανοί στρατιώτες στην περιοχή των αιματηρών ταραχών μετά τη δολοφονία του βαρόνου «Ελ Μέντσο»
Ο 59χρονος Νεμέσιο Οσεγκέρα θεωρείτο ο τελευταίος από τους μεγάλους «νονούς» του Μεξικού, μετά τη σύλληψη των ιδρυτών του αντιπάλου καρτέλ Σιναλόα, «Ελ Τσάπο» και «Μάγιο»
Μέλη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του Μεξικού σε συναγερμό μετά τον θάνατο του Nemesio Oseguera, «El Mencho»
Axios: Κορυφαίος στρατηγός του Τραμπ τον προειδοποιεί για μακροχρόνια εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, αν χτυπήσει το Ιράν – Διαψεύδει ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Τραμπ εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες να κλίνει προς την επιλογή στρατιωτικού πλήγματος, αν και συμφώνησε να δοθεί επιπλέον χρόνος στις διαπραγματεύσεις
Ντόναλντ Τραμπ και Νταν Κέιν
Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας σε συνομιλίες για τον έλεγχο των πυρηνικών στη Γενεύη
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, έχουν ήδη γίνει «καλές» διμερείς συνομιλίες με τη Βρετανία και τη Γαλλία, χώρες που είναι επίσης μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Ένας βαλλιστικός πύραυλος Trident II D5 χωρίς φορτίο εκτοξεύεται δοκιμαστικά από το υποβρύχιο USS Nebraska
Η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκε τη Ζιζέλ Πελικό στο Μπάκιγχαμ: Η Γαλλίδα γυναίκα – «σύμβολο» κατά της σεξουαλικής βίας
Αφού ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ, ο Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών, η βασίλισσα Καμίλα είχε στείλει επιστολή στην 73χρονη Γαλλίδα, επαινώντας «το θάρρος και την αξιοπρέπειά της»
Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας στέκεται δίπλα στη Ζιζέλ Πελικό κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κλάρενς Χάουζ στο Λονδίνο
Newsit logo
Newsit logo