Τραμπ για Βενεζουέλα: Θα επιδοτήσουμε αμερικανικές πετρελαϊκές για να ανοικοδομήσουν τις ενεργειακές υποδομές της

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιδοτήσει αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες για να ανοικοδομήσουν τις ενεργειακές υποδομές της Βενεζουέλας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News χθες (05.01.12025).

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο NBC News το έργο αυτό στη Βενεζουέλα θα απαιτούσε λιγότερους από 18 μήνες.

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν σε πλήρη λειτουργία τις πεπαλαιωμένες ενεργειακές υποδομές της χώρας αυτής της Νοτίου Αμερικής, και η επανεκκίνηση της παραγωγής θα μπορούσε να επιτευχθεί σε λιγότερο από ενάμισι χρόνο.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και σε λιγότερο χρόνο, αλλά θα χρειαστούν πολλά χρήματα», ανέφερε ο Τραμπ χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ένα τεράστιο ποσό θα πρέπει να δαπανηθεί και οι πετρελαϊκές εταιρείες θα το επενδύσουν, για να αποζημιωθούν στη συνέχεια είτε από το αμερικανικό κράτος είτε μέσω μελλοντικών εσόδων».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέφυγε να προσδιορίσει το συνολικό κόστος της αναβάθμισης των υποδομών, ωστόσο υπογράμμισε ότι «θα δαπανηθούν πολύ μεγάλα ποσά από τις εταιρείες», σημειώνοντας πως «θα τα πάνε πολύ καλά». «Και η χώρα θα τα πάει καλά», πρόσθεσε για τη Βενεζουέλα.

Το κατά πόσο η αμερικανική κυβέρνηση θα αποζημιώσει άμεσα τις πετρελαϊκές για τις επενδύσεις τους ή αν θα θεωρηθεί ότι η αποπληρωμή θα γίνει μέσω των μελλοντικών εσόδων, αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τις αποφάσεις των εταιρειών. Πάντως, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ, ο πετρελαϊκός κλάδος εμφανίζεται επιφυλακτικός, λόγω του ιστορικού κρατικών απαλλοτριώσεων στη Βενεζουέλα, των συνεχιζόμενων αμερικανικών κυρώσεων και της νέας πολιτικής αστάθειας.

EXCLUSIVE INTERVIEW: In a 20-minute interview with @kwelkernbc, President Trump insisted the U.S. is not at war with Venezuela and said on the future of the country: “We have to fix the country first. You can’t have an election … it’s going to take a period of time. We have —… — NBC News PR (@NBCNewsPR) January 5, 2026

Η «βουτιά» της τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ μετά την έφοδο στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε, επίσης, ότι η αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας «θα συμβάλει στη μείωση των τιμών του πετρελαίου». Όπως σημείωσε, «μία Βενεζουέλα που παράγει πετρέλαιο είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα κρατά χαμηλά τις τιμές».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AAA, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε τη Δευτέρα στα 2,81 δολάρια το γαλόνι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε ότι σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας τη νύχτα της 2ας Ιανουαρίου προς την 3η Ιανουαρίου, με στόχο τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Όπως δήλωσε, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος και περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

EPIC: War Secretary Pete Hegseth at Langley Air Force Base in Virginia: “Nicolás Maduro got to meet some great Americans wearing night vision goggles three nights ago. He didn’t know they were coming until three minutes before they arrived. In fact, his wife said, ‘I think I hear… pic.twitter.com/ivOkyYU12o — RedWave Press (@RedWave_Press) January 5, 2026

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», είπε σε ομιλία του στη Βιρτζίνια, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.