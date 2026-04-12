Τραμπ: Η «ύποπτη» ανάρτηση για το Ιράν – Σχέδιο για ναυτικό αποκλεισμό αλά Βενεζουέλα μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις

Λίγη ώρα μετά τον τερματισμό των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε μία «ύποπτη» ανάρτηση στα social media για τον ναυτικό αποκλεισμό της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ουσία αναδημοσίευσε άρθρο του «Just the News» (φιλοτραμπικού μέσου) το οποίο υποστηρίζει πως ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα μπορούσε να πλήξει την ιρανική οικονομία, στην περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Κάτι που έγινε μιας και μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές δεν «έδωσαν τα χέρια».

Το συγκεκριμένο πλάνο θα μπορούσε να φέρει διπλό αποτέλεσμα, μιας και θα ασκούσε παράλληλα πίεση σε Ινδία κι Κίνα οι οποίες κατά βάση προμηθεύονται ιρανικό πετρέλαιο.

«Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», είναι ο τίτλος του άρθρου.

Στο άρθρο γίνεται αναφορά και στη Βενεζουέλα, μιας και οι αμερικανικές δυνάμεις πριν συλλάβουν τον Νικολά Μαδούρο, επέβαλαν στην χώρα ναυτικό αποκλεισμό κατακερματίζοντας την οικονομία της.

Στο κείμενο αναφέρεται πως οι ΗΠΑ έχουν εξετάσει ήδη κάθε πιθανό σενάριο ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για το «πετράδι του ιρανικού στρέμματος» – του νησιού Χαργκ.

Στην περίπτωση κατάληψης του συγκεκριμένου νησιού, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ελέγχουν τόσο τα Στενά του Ορμούζ όσο και το πετρέλαιο και την οικονομία του Ιράν, όπως έγινε και στη Βενεζουέλα.