Τραμπ: «Μέχρι τις 12 την Τρίτη, θα έχει καταστραφεί κάθε γέφυρα στο Ιράν, μπορούμε να τους τσακίσουμε εν μία νυκτί»

Έπειτα από την πασχαλινή εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη τύπου για τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ως σήμερα Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026).

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του, αναφερόμενος στην τεράστια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των Αμερικανών πιλότων του μαχητικού αεροσκάφους F-15E, το οποίο καταρρίφθηκε στο Ιράν την περασμένη Παρασκευή (03.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε την επιχείρηση διάσωσης Αμερικανών αεροπόρων στο Ιράν ως «ιστορική». «Διέταξα τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να φέρουν τους γενναίους πολεμιστές μας πίσω στην πατρίδα τους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Είκοσι ένα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της αποστολής, είπε.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ήταν μια δύσκολη «απόφαση» για τη διάσωση των στρατιωτικών, αλλά «δεν αφήνουμε κανέναν Αμερικανό πίσω». «Είναι μια επικίνδυνη απόφαση, επειδή θα μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει με 100 νεκρούς αντί για έναν ή δύο», πρόσθεσε ο Τραμπ. Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ομάδες διάσωσης δέχτηκαν «πολύ σφοδρά εχθρικά πυρά» και ένα ελικόπτερο έχει τώρα «σφαίρες μέσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να απειλήσει τον δημοσιογράφου που διέρρευσε στα ΜΜΕ ότι υπήρχαν Αμερικανοί αγνοούμενοι στο Ιράν, ενώ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αναζητά «πολύ σκληρά» το άτομο. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για θέμα «εθνικής ασφάλειας» – προτού στείλει προειδοποίηση στον δημοσιογράφο που έγραψε το άρθρο ότι θα πάει φυλακή αν δεν αποκαλύψει τον υπεύθυνο για τη διαρροή της πληροφορίας. «Έθεσε την αποστολή σε μεγάλο κίνδυνο», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν πηγαίνει καλά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να «εξολοθρεύσουν» ολόκληρη τη χώρα σε μια μόνο νύχτα. «Ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξοντωθεί σε μια νύχτα», είπε ο Τραμπ. «Και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι αύριο το βράδυ», τόνισε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι στη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 155 αμερικανικά αεροσκάφη. Αυτό περιλαμβάνει:

4 βομβαρδιστικά

64 μαχητικά αεροσκάφη

48 βυτιοφόρα ανεφοδιασμού

13 αεροσκάφη διάσωσης

Trump on Iran rescue operation:



The second rescue mission involved 155 aircraft:



4 bombers, 64 fighters, 48 refueling tankers, 13 rescue aircraft and more. pic.twitter.com/btrHvRNzmf — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν: «Τις τελευταίες 37 ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 10.000 πολεμικές πτήσεις πάνω από το Ιράν – κάτι ανήκουστο»

Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό F-15 που καταρρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν «ήταν το πρώτο επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από τον εχθρό σε ολόκληρη αυτή την επιχείρηση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ξανά ότι οι Ιρανοί «θέλουν να συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε» επειδή η ζωή τους διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο με την ηγεσία της χώρας.

Παρά τις εκκλήσεις προς τους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον της ηγεσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνωρίζει ότι είναι «πολύ δύσκολο να διαμαρτυρηθεί κανείς» δεδομένου ότι άνθρωποι πυροβολούνταν από τον δικό τους στρατό. «Τους λέω να μην βγαίνουν έξω, το καταλαβαίνω απόλυτα», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Δεν είναι θέμα γενναιότητας, είμαστε όλοι γενναίοι… Είμαι γενναίος… αλλά και έξυπνος».

Δήλωσε σε ότι η σύγκρουση με το Ιράν άφησε «ένα σημάδι στο ΝΑΤΟ που δεν θα εξαφανιστεί ποτέ». «Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ», είπε. Και πρόσθεσε ότι «θα έρθουν να με δουν την Τετάρτη» και ότι, ξαφνικά, θέλουν τώρα να στείλουν βοήθεια.

Επίσης ισχυρίστηκε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ ήθελαν να αποφύγουν να βοηθήσουν μέχρι να κερδίσουν οι ΗΠΑ τον πόλεμο.

Trump on NATO:



It all began with Greenland. We want Greenland, and they don’t want to give it to us, and I said, “Bye-bye!” pic.twitter.com/Jhp0izwfht — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

«Έχουμε πλάνο. Μέχρι αύριο στις 12, θα καταστραφεί κάθε γέφυρα στο Ιράν. Ήμασταν κοντά σε συμφωνία και τότε με κάλεσαν οι αξιωματούχοι μου και μου είπαν “μάλλον θα κάνουν πίσω”. Τους είπα “είναι εντάξει” και ανατινάξαμε τη μεγαλύτερη γέφυρά τους. Ο στρατός τους έχει εξαλειφθεί», τόνισε ο Τραμπ.

Reporter: Are you willing to make a deal that does not include reopening the Strait of Hormuz?



Trump: Reopening the Strait of Hormuz is a very big priority. pic.twitter.com/NlHtDR25UX — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αποτελεί πολύ μεγάλη προτεραιότητα.