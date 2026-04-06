Για 38η μέρα η Μέση Ανατολή φλέγεται. Ο χρόνος για το Ιράν μετρά αντίστροφα, σύμφωνα με το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο λήγει την Τρίτη το βράδυ. Ωστόσο, οι εντάσεις φαίνεται πως είναι πιο μακριά από την αποκλιμάκωση απ’ όσο υπολογιζόταν. Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει απαντήσει κατηγορηματικά «όχι» στο Πακιστάν σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ αξιωματούχοι αναφέρουν ότι «ο πόλεμος θα συνεχιστεί για όσο κρίνεται απαραίτητο». Στο άλλο «μέτωπο» το Ισραήλ, συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο, με δεκάδες νεκρούς σε Βηρυτό και Τζνα, ενώ αεροπορικές επιδρομές δέχεται το Τελ Αβίβ, η Χάιφα, και άλλες ισραηλινές περιοχές. Δείτε όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες στον πόλεμο.
Το Ιράν λέει «όχι» στην εκεχειρία και ζητά μόνιμο τέλος του πολέμου – «Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα το πετρέλαιο» λέει ο Τραμπ
Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ «καταστρέφουν» το Ιράν. «Και δεν μου αρέσει καθόλου που το κάνω – αλλά το καταστρέφουμε και αυτοί απλά δεν θέλουν να παραδοθούν», είπε στους δημοσιογράφους.
«Δεν θέλουν να παραδοθούν, αλλά θα το κάνουν – και αν δεν το κάνουν, δεν θα έχουν γέφυρες, δεν θα έχουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα έχουν τίποτα.
«Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι χειρότερα από αυτά», είπε.
Η επίθεση σε υποδομές πολιτών αποτελεί έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στην εκδήλωση του στον Λευκό Οίκο για το Πάσχα.
Ερωτηθείς για πιθανές προτάσεις κατάπαυσης του πυρός, τις οποίες έχουμε αναφέρει σήμερα, ο Τραμπ λέει: «Δεν είναι αρκετά καλό, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».
Ο Τραμπ προσθέτει ότι αν ήταν στο χέρι του, θα συνέχιζε τον πόλεμο για να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν.
«Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα το πετρέλαιο, θα κρατούσα το πετρέλαιο, θα βγάζαμε πολλά χρήματα», λέει.
Αλλά προσθέτει ότι ο αμερικανικός λαός θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και ότι θέλει να τους κάνει «ευτυχισμένους».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε επίσης πώς είναι η υγεία και των δύο Αμερικανών πιλότων που διασώθηκαν από το Ιράν, και εκείνος απάντησε ότι και οι δύο «τα πάνε καλά».
Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ γρήγορα», αν η ιρανική κυβέρνηση κάνει «αυτό που πρέπει να κάνει». «Είχαμε μια ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος», προσθέτει ο Τραμπ.
«Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματευόμαστε τώρα εκ μέρους του Ιράν είναι πολύ πιο λογικοί».
Σε μια αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο σε κάποιο σημείο, ο Τραμπ λέει επίσης - προφανώς για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ: «Δεν θέλουμε έναν ακόμη Νέβιλ Τσάμπερλεν, συμφωνούμε;»
Ο Τσάμπερλεν είναι ο πρωθυπουργός του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία κυρίως για την πολιτική κατευνασμού απέναντι στη ναζιστική Γερμανία πριν από τον πόλεμο.
Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στους Αμερικανούς που αντιτίθενται στον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι ανόητοι».
«Επειδή ο πόλεμος έχει να κάνει με ένα πράγμα - το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», είπε.
Το Ιράν υπέβαλε την απάντησή του στο Πακιστάν σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Σύμφωνα με την αναφορά του IRNA, η ιρανική πρόταση:
- Απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός, αλλά τονίζει την «ανάγκη για μόνιμο τέλος του πολέμου, με σεβασμό στις ανησυχίες του Ιράν»
- Περιλαμβάνει μια σειρά ιρανικών απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ