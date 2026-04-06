Το Ιράν λέει «όχι» στην εκεχειρία και ζητά μόνιμο τέλος του πολέμου – «Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα το πετρέλαιο» λέει ο Τραμπ

Τραμπ: «Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα το πετρέλαιο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στην εκδήλωση του στον Λευκό Οίκο για το Πάσχα.

Ερωτηθείς για πιθανές προτάσεις κατάπαυσης του πυρός, τις οποίες έχουμε αναφέρει σήμερα, ο Τραμπ λέει: «Δεν είναι αρκετά καλό, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

Ο Τραμπ προσθέτει ότι αν ήταν στο χέρι του, θα συνέχιζε τον πόλεμο για να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν.

«Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα το πετρέλαιο, θα κρατούσα το πετρέλαιο, θα βγάζαμε πολλά χρήματα», λέει.

Αλλά προσθέτει ότι ο αμερικανικός λαός θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και ότι θέλει να τους κάνει «ευτυχισμένους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε επίσης πώς είναι η υγεία και των δύο Αμερικανών πιλότων που διασώθηκαν από το Ιράν, και εκείνος απάντησε ότι και οι δύο «τα πάνε καλά».

Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ γρήγορα», αν η ιρανική κυβέρνηση κάνει «αυτό που πρέπει να κάνει». «Είχαμε μια ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος», προσθέτει ο Τραμπ.

«Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματευόμαστε τώρα εκ μέρους του Ιράν είναι πολύ πιο λογικοί».

Σε μια αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο σε κάποιο σημείο, ο Τραμπ λέει επίσης - προφανώς για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ: «Δεν θέλουμε έναν ακόμη Νέβιλ Τσάμπερλεν, συμφωνούμε;»

Ο Τσάμπερλεν είναι ο πρωθυπουργός του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία κυρίως για την πολιτική κατευνασμού απέναντι στη ναζιστική Γερμανία πριν από τον πόλεμο.