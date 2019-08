Τραμπ: Μπορεί ο Κιμ να παραβίασε αποφάσεις του ΟΗΕ, αλλά…

Λιγότερο από μια μέρα μετά το «no problem» με το οποίο σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τις πρόσφατες δοκιμές πυραύλων στις οποίες προχώρησε η Βόρεια Κορέα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σήμερα δήλωσε ότι οι δοκιμές αυτές της Πιονγκγιάνγκ ενδέχεται να αποτελούν παραβίαση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς όμως να παραβιάζουν τη συμφωνία που έχει συνάψει ο ίδιος με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Χθες, ο ένοικος του Λευκού Οίκου, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για το Οχάιο, δήλωσε ότι δεν τον ανησυχούν οι πρόσφατες δοκιμές πυραύλων της Βόρειας Κορέας, τονίζοντας πως πρόκειται για όπλα μικρού βεληνεκούς.

Σήμερα, με σειρά από tweets του, δήλωσε βέβαιος για τις προθέσεις του Κιμ, παρά τον τρίτο γύρο πυραυλικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας.

«Ο πρόεδρος Κιμ δεν θέλει να με απογοητεύσει με μια παραβίαση εμπιστοσύνης, έχει πάρα πολλά να κερδίσει η Βόρεια Κορέα…Επίσης πάρα πολλά να χάσει», είπε ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας, σημειώνοντας ότι αυτές οι στρατιωτικές δοκιμές δεν αποτελούν «παραβίαση» της διακήρυξης που υπογράφηκε μεταξύ των δύο ηγετών στη Σιγκαπούρη στη συνάντησή τους τον Ιούνιο του 2018.

Αυτές οι εκτοξεύσεις «ίσως» από την άλλη πλευρά να αποτελούν παραβίαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, επισήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Kim Jong Un and North Korea tested 3 short range missiles over the last number of days. These missiles tests are not a violation of our signed Singapore agreement, nor was there discussion of short range missiles when we shook hands. There may be a United Nations violation, but..

….Chariman Kim has a great and beautiful vision for his country, and only the United States, with me as President, can make that vision come true. He will do the right thing because he is far too smart not to, and he does not want to disappoint his friend, President Trump!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019