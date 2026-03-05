Κόσμος

Τραμπ: «Ο Ζελένσκι πρέπει να κουνηθεί και να κάνει μια συμφωνία – Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος»

Μια νέα τριμερής συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για αυτήν την εβδομάδα, όμως αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
FILE - U.S. President Donald Trump greets Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy at his Mar-a-Lago club, Dec. 28, 2025, in Palm Beach, Florida. (AP Photo/Alex Brandon, File)
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε για άλλη μια φορά σήμερα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συνάψει μια «συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας, σε συνέντευξή του στο Politico, ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος» για κάτι τέτοιο.

«Ο Ζελένσκι πρέπει να κουνηθεί και να κάνει μια συμφωνία», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «είναι αδιανόητο να αποτελεί εμπόδιο» και επαναλαμβάνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν έχει το πάνω χέρι».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε χρησιμοποιήσει αυτήν την έκφραση και στη συνάντηση που είχε πέρυσι στο Οβάλ Γραφείο με τον Ζελένσκι, όταν τον επέκρινε δριμύτατα μπροστά στις κάμερες.

«Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα (05.03.2026), Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι αντάλλαξαν 200 αιχμαλώτους πολέμου, στο πρώτο βήμα μιας μεγαλύτερης επιχείρησης που συμφωνήθηκε κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις τους στη Γενεύη. Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων και νεκρών είναι το μοναδικό απτό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής από τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Μια νέα τριμερής συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για αυτήν την εβδομάδα, όμως αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

