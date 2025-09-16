Τραμπ: «Πούτιν και Ζελένσκι σιχαίνονται ο ένας τον άλλο – Πρέπει να τους βάλω στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων»

Για τον ρόλο που θέλει να παίξει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μίλησε σήμερα (16.09.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σιχαίνεται τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να τους βάλει στο ίδιο δωμάτιο για να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Πρέπει να είμαστε κι εμείς σε αυτό το τραπέζι, αλλιώς δεν θα υπάρχει διάλογος», είπε ο Τραμπ. Επίσης, δήλωσε πως ο Ζελένσκι θα πρέπει να κάνει «κάποια συμφωνία», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Ουκρανός πρόεδρος ίσως αναγκαστεί να κάνει κάποιες υποχωρήσεις για να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

President Trump:



Zelensky and Putin hate each other. It looks like I will have to sit in a room with them because they can’t sit in a room together. pic.twitter.com/Evc77X5a7B — Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2025

Στην συνέχεια ο Τραμπ έστειλε «μήνυμα» στην Ευρώπη καλώντας ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Trump:



Zelensky is going to have to make a deal. And Europe has to stop buying oil from Russia. pic.twitter.com/BtPTuicRmZ — Clash Report (@clashreport) September 16, 2025

Aπαντώντας σε ερώτηση ενός Ουκρανού δημοσιογράφου, ο Τραμπ είπε ότι «αγαπά την Ουκρανία», αλλά παραδέχτηκε ότι «αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα».

«Δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Η χώρα βρίσκεται σε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά θα το σταματήσω», δήλωσε.

Ακόμα, σε ερώτηση για τον πόλεμο Χαμάς – Ισραήλ, με φόντο την στρατιωτική επιχείρηση των IDF στην πόλη της Γάζας, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Χαμάς θα έχει «μεγάλο πρόβλημα» αν χρησιμοποιήσει τους Ισραηλινούς ομήρους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Ο Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων λίγο πριν αναχωρήσει για την Βρετανία, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Μίλησε, επίσης, και για την Βενεζουέλα. «Έχουμε καταστρέψει τρία σκάφη, αλλά εσείς έχετε δει μόνο δύο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην επιχείρηση καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών στην Καραϊβική.