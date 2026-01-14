Συμβαίνει τώρα:
Τραμπ σε NATO: «Πείτε στη Δανία να διώξει τώρα τους Ρώσους και τους Κινέζους από τη Γροιλανδία»

Την ίδια στιγμή η Δανία δηλώνει ότι ενισχύει άμεσα τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία για να καθησυχάσει τον Αμερικανό πρόεδρο
Ο Ντόναλντς Τραμπ
Ο Ντόναλντς Τραμπ / REUTERS / Kevin Wurm / File Photo

Με νέα ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την αναγκαίοτητα να καταληφθεί η Γροιλανδία από τις αμερικανικές δυνάμεις για λόγους εθνικής ασφάλειας, βάζοντας αυτή τη φορά στην εξίσωση και το ΝΑΤΟ, αφήνοντας αιχμές κατά της Δανίας.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «NATO: Πείτε στη Δανία να τους βγάλει από εδώ, ΤΩΡΑ! Δύο έλκηθρα με σκύλους δεν θα το κάνουν! Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν!!!».

 

Νωρίτερα σήμερα (14.01.2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως οτιδήποτε λιγότερο από το να βρίσκεται η Γροιλανδία «στα χέρια» των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «απαράδεκτο», επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για έλεγχο της δανικής επικράτειας λίγες ώρες πριν από μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το θέμα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα, έπειτα από εβδομάδες απειλών του Τραμπ.

Παίρνει μέτρα η Δανία

Την ίδια στιγμή, η Δανία ανακοινώνει ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία λίγο πριν από μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο σχετικά με το μέλλον της αυτόνομης δανικής επικράτειας.

«Ο στρατός αναπτύσσει σήμερα δυνατότητες και μονάδες στο πλαίσιο ασκήσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στο εγγύς μέλλον σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία εντός και γύρω από τη Γροιλανδία, σε ό,τι αφορά αεροσκάφη, πλοία και στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από συμμάχους του ΝΑΤΟ», ανακοίνωσε το δανικό υπουργείο Άμυνας.

