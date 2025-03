Τραμπ: «Θα αποκτήσουμε τη Γροιλανδία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο – Θα πάρουμε τη Διώρυγα του Παναμά»

Η πρώτη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο έδειξε τις διαθέσεις του και το γεγονός ότι παραμένει αμετακίνητος στις θέσεις του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του Κογκρέσου διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» , λέγοντας πως εργάζεται με «όλους» τους «ενδιαφερόμενους» για να το «επιτύχει».

«Τη χρειαζόμαστε αληθινά για τη διεθνή ασφάλεια και θεωρώ πως θα την αποκτήσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα την αποκτήσουμε. Θα εγγυηθούμε την ασφάλειά σας, θα σας κάνουμε πλούσιους και, μαζί θα οδηγήσουμε τη Γροιλανδία σε ύψη που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν πως είναι εφικτά», είπε, απευθυνόμενους στους κατοίκους της τεράστιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

12. Trump Delivers Message to People of Greenland



“We strongly support your right to determine your own future and if you choose we welcome you into the United States of America——I think we’re gonna get it. One way or the other, we’re gonna get it.”pic.twitter.com/w9O9o7cgx2