Τραμπ: «Το Ιράν τα έχασε όλα – Θέλουμε εισβάλουμε και να καθαρίσουμε τα πάντα»

Χαμένο σε όλα τα επίπεδα χαρακτήρισε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ και απέκλεισε την ανάγκη για χερσαία εισβολή αυτή τη στιγμή λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση είναι «χάσιμο χρόνου».

Την ώρα που ο πόλεμος μπαίνει στην 7η μέρα του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη σύγκρουση με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα τα σχόλια του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την ετοιμότητα του Ιράν για χερσαία εισβολή ως «άσκοπο σχόλιο» και άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι κάτι που σκέφτεται αυτή τη στιγμή. «Είναι χάσιμο χρόνου. Έχασαν τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν», είπε μιλώντας στο NBC News

Συμπλήρωσε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τις επιθέσεις, λέγοντας: «Έχουμε τεράστια πυρομαχικά, τα οποία ο κόσμος δεν καταλάβαινε. Έχουμε τα περισσότερα που είχαμε ποτέ. Έχουμε πολλά σε άλλες χώρες».

Επανέλαβε ότι θέλει να έχει λόγο στην «επόμενη» μέρα του Ιράν. «Θέλουμε να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα. Δεν θέλουμε κάποιον που θα χρειαστεί 10 χρόνια για να ξαναχτίσει το Ιράν. Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα κάνουν καλή δουλειά.

Ο Τραμπ, πάντως, δεν κατονόμασε ποιον έχει στο μυαλό του, αλλά είπε ότι γίνονται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι δεν θα σκοτωθούν στον πόλεμο λέγοντας «τους παρακολουθούμε, ναι».