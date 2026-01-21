Τραμπ: Χρησιμοποιήσαμε μυστικό ηχητικό όπλο στη σύλληψη του Μαδούρο – «Θέλουμε διευκρινίσεις» απαντά η Ρωσία

Αρκετές αντιδράσεις αλλά και ερωτήματα σε στρατιωτικούς αναλυτές αλλά και σε αξιωματούχους μυστικών υπηρεσιών – ειδικά στην Ρωσία – φαίνεται πως έχει προκαλέσει η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ κατέχουν ένα «μυστικό ηχητικό όπλο».

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο NewsNation, αποκάλυψε ότι στην στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο στη Βενεζουέλα, χρησιμοποιήθηκε ένα απόρρητο ηχητικό όπλο, το οποίο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Ρωσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον λόγο αυτό, το Κρεμλίνο ζήτησε σήμερα (21.01.2026) διευκρινίσεις και περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το τι εννοούσε ο Αμερικανός πρόεδρος για το μυστικό αυτό ηχητικό όπου που χρησιμοποιήθηκε στη Βενεζουέλα.

JUST IN:



Trump said the US has secret weapons and that their capabilities were shown during the operation to capture Maduro.



Meanwhile, reports claim US used a powerful sound wave type weapon that caused nosebleeds, vomiting and incapacitated Maduro’s guards in Venezuela. pic.twitter.com/O9ZeQ1mXKS — Current Report (@Currentreport1) January 21, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε πως η Ρωσία έχει ειδικές υπηρεσίες, αποστολή των οποίων είναι η συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών και πως οι υπηρεσίες αυτές κάνουν τη δουλειά τους.

Επαφές Αμερικανών και Ρώσων διπλωματών για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε ακόμα ότι δεν έχει τίποτε να πει δημοσίως για τις συνομιλίες στο Νταβός ανάμεσα σε απεσταλμένους του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι απεσταλμένοι ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη (20.01.2026) ότι η συνάντησή τους στο Νταβός σχετικά με μια ενδεχόμενη μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν «πολύ θετική» και «εποικοδομητική».

Όταν ερωτήθηκε ευρύτερα σχετικά με την κατάσταση των συνομιλιών για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως είναι «σημαντικό για τη Ρωσία να λάβει πληροφορίες για τις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία».

Από το Κρεμλίνο ανακοινώθηκε ακόμα ότι ο Πούτιν θα έχει συνομιλίες την Πέμπτη (22.01.2026) στη Μόσχα με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος πρόκειται να φθάσει αργότερα σήμερα (21.01.2026) στη ρωσική πρωτεύουσα.

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ αλλά και με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.