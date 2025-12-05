Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τρόμος στη Βραζιλία: Airbus με 180 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες

Η κατάσταση ήταν αποπνικτική με πυκνούς καπνούς να γεμίζουν την καμπίνα του αεροσκάφους
Τρόμος στη Βραζιλία: Airbus με 180 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα αεροπλάνο της LATAM, τύπου Airbus A320 στη Βραζιλία.

Το αεροπλάνο ενώ βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης ξαφνικά έπιασε φωτιά και πυκνοί καπνοί γέμισαν την καμπίνα. Το Airbus A320 της αεροπορικής εταιρείας LATAM της Βραζιλίας ετοιμαζόταν για απογείωση όταν οι 180 επιβάτες είδαν φλόγες κάτω από το φτερά.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η εκκένωση του αεροσκάφους μέσα από φουσκωτές ράμπες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά η κατάσταση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Ευτυχώς σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν άμεση και μεθοδική η αντίδραση του πληρώματος. 

Δείτε τις εικόνες

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
141
141
103
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, κινδύνεψε η ζωή του
Ο 81χρονος Τόμας Μάρκλ δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, ούτε τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ καθώς δεν έχει επαφές με την κόρη του Μέγκαν από το 2018 - Παραμένει στην Εντατική
Μέγκαν Μαρκλ, Χάρι
Ο Μαδούρο τρέμει για τη ζωή του και αλλάζει συνεχώς κρεβάτια και κινητά φοβούμενος χτύπημα των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει αυξήσει την προστασία του και αναζητά βοήθεια και από το εξωτερικό μετά τις πρόσφατες απειλές της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times
Νικολάς Μαδούρο
Ισραηλινή αποστολή στο Κάιρο για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Το Ισραήλ επιχειρεί να κλείσει την υπόθεση του Ραν Γκβίλι, του τελευταίου ομήρου που παραμένει στη Γάζα, με στρατό και υπηρεσίες πληροφοριών να κινητοποιούνται για την επιστροφή της σορού του
Μέλη της Χαμάς παραδίδουν το πτώμα ισραηλινού ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό
Newsit logo
Newsit logo