Τσακ Νόρις: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποχαιρετά τον «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ»

Ο θρυλικός ηθοποιός και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, Τσακ Νόρις πέθανε σε ηλικία 86 ετών και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποχαιρέτησε έναν «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ», αλλά και στενό προσωπικό του φίλο.

Σε μήνυμά του στο Χ (πρώην Twitter) αργά χθες (20.03.2026) το βράδυ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθύνει το τελευταίο αντίο στον μοναδικό Τσακ Νόρις μαζί με μία κοινή φωτογραφία τους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Σάρα κι εγώ λυπηθήκαμε βαθιά όταν ακούσαμε για τον θάνατο του Τσακ Νόρις, ενός σπουδαίου φίλου του Ισραήλ και στενού προσωπικού φίλου. Ο Τσακ έφερε τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ας είναι αιωνία η μνήμη του».

Sara and I were deeply saddened to hear of the passing of Chuck Norris, a great friend of Israel and a close personal friend.



Chuck brought martial arts and the warmth of his character to millions around the world.



May his memory be a blessing. pic.twitter.com/LVaulthu50 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 20, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νόρις ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Νετανιάχου, έχοντας παροτρύνει του Ισραηλινούς να τον στηρίξουν σε εκλογικές αναμετρήσεις και μάλιστα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τον είχε υποδεχτεί τον Φεβρουάριο του 2017, αγκαλιάζοντας τον θερμά.

«Το Ισραήλ είναι ισχυρό, αλλά τώρα είναι και άφθαρτο», είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Τσακ Νόρις, ο οποίος γελούσε. Μάλιστα στη συνέχεια ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε ακόμα ένα αστείο λέγοντας: «Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε στους άνδρες της ασφάλειάς μας να φύγουν, δεν τους χρειαζόμαστε πια…».