Τσάρλι Κερκ: Ο πατέρας του δράστη αναγνώρισε τον γιο του στα βίντεο δολοφονίας – «Συγκατοικούσε με τρανς άτομο»

Τη στιγμή που όλη η Αμερική έψαχνε τον δράστη της στυγερής δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα, ένας πατέρας κατάλαβε πως το παιδί του ήταν αυτός που τράβηξε την μοιραία σκανδάλη. Το ένστικτο του πατέρα του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, δεν τον ξεγέλασε. Παρά το γεγονός πως ο δράστης ήταν με καλυμμένο το πρόσωπο, καθώς φορούσε γυαλιά ηλίου και καπέλο, ο άνδρας αναγνώρισε το αίμα του και έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του.

Στα πλάνα που βγήκαν από την πρώτη στιγμή στη δημοσιότητα από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έδειχναν τον ύποπτο με το μαύρο μπλουζάκι να πηδάει από την οροφή ενός πανεπιστημίου στη Γιούτα και να τρέχει σε δάσος. «Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει», ρώτησε ο πατέρας τον γιο του, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την έρευνα.

Τότε ήταν που ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον ομολόγησε στον πατέρα του ότι πυροβόλησε ο ίδιος τον Τσάρλι Κερκ, αναφέρει το CNN.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Otro ángulo del disparo a Charlie Kirk. La izquierda siempre es asesina. pic.twitter.com/WFsXEEBBZG — IRON (@GordoSuperavit) September 10, 2025

«Προτιμώ να αυτοκτονήσω παρά να παραδοθώ», του είπε ο Ρόμπινσον όταν ο πατέρας του τον παρότρυνε να παραδοθεί. Παρά την άρνησή του, ο δράστης εν τέλει εμπιστεύτηκε έναν πάστορα που συνεργάζεται με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας της Ουάσινγκτον

Οικογενειακός φίλος επικοινώνησε τελικά με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον το οποίο μετέφερε την πληροφορία για τον δράστη στο FBI.

Το FBI είχε λάβει συνολικά πάνω από 7.000 στοιχεία και πληροφορίες για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ. Ωστόσο, αυτή η πληροφορία από τον πατέρα και τον οικογενειακό φίλο του Ρόμπινσον, σταμάτησε το ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

Μετά από σχεδόν 200 ανακρίσεις, τη συνεργασία 20 υπηρεσιών, μια ανακοίνωση αμοιβής 100.000 δολαρίων και μια διαρκή έρευνα κατά την οποία δύο άτομα ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα, το FBI πίστεψε τελικά ότι έπιασε τον δράστη της στοχευμένης επίθεσης.

Βίντεο με τον δράστη μετά τη δολοφονία:

THIS IS INSANE pic.twitter.com/nHtkeAY9T6 — Matt Wallace (@MattWallace888) September 12, 2025

Breaking: Video shows an individual running on a nearby rooftop after Charlie Kirk assassination. pic.twitter.com/Q4g9zxIust — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 10, 2025

Όπως έδειξε η έρευνα, λίγες ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης στη Γιούτα, ο Ρόμπινσον έφτασε στο σημείο φορώντας ένα απλό καφέ μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμο σορτς, ένα μαύρο καπέλο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια. Στη συνέχεια ανέβηκε στην οροφή, άλλαξε ρούχα και αφού πυροβόλησε από απόσταση 150 μέτρων τον Τσάρλι Κερκ στο λαιμό, πήδηξε από την ταράτσα και ξεκίνησε να τρέχει.

Δεν γνώριζε τότε πως θα αφήσει αποτύπωμα παλάμης και παπουτσιού στην ταράτσα. Για να καλύψει τα ίχνη του, μετά τον μοιραίο πυροβολισμό, φόρεσε και πάλι τα ρούχα που χρησιμοποίησε στην αρχή.

«Δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του Τσάρλι Κερκ»

Σε ένα οικογενειακό δείπνο, ο Ρόμπινσον είχε πει στους συγγενείς του ότι ο Τσάρλι Κερκ θα μιλούσε στο πανεπιστήμιο της Γιούτα και ότι δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του, δήλωσε ένας συγγενής στους ερευνητές. Ο Ρόμπινσον δεν είχε κομματική σχέση και δεν ψήφισε στις δύο πιο πρόσφατες εκλογές, σύμφωνα με τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων.

Τα μηνύματα που πιστεύεται ότι έστειλε ο Ρόμπινσον στο Discord ανέφεραν την ανάγκη να ανακτήσουν ένα τουφέκι, να το αφήσουν σε έναν θάμνο, να παρακολουθήσουν την περιοχή όπου είχε αφεθεί το τουφέκι και να το τυλίξουν σε μια πετσέτα, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Αργότερα, οι ερευνητές ανακάλυψαν το τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα. Οι κάλυκες έγραφαν «Έι, φασίστα! Πιάσε!» και «αν διάβασες αυτό, είσαι ομοφυλόφιλος. Χαχαχα».

BREAKING: Video of Tyler Robinson, Charlie Kirk’s suspected assassin, reading his $32,000 scholarship acceptance letter to the University of Utah pic.twitter.com/fjKDhvgYmc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2025

Ο Ρόμπινσον κρατείται τώρα χωρίς εγγύηση στις φυλακές της Γιούτα κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοκατοχή και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη.

Μετά τη σύλληψή του, ο Ρόμπινσον αρχικά ξεκίνησε να μιλάει αλλά γρήγορα σιώπησε, αφού προσέλαβε δικηγόρο, δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να καταδικαστεί με θανατική ποινή.

«Υπάρχει ένα άτομο υπεύθυνο για ό,τι συνέβη εδώ, και αυτό το άτομο βρίσκεται τώρα υπό κράτηση και σύντομα θα του απαγγελθούν κατηγορίες και θα λογοδοτήσει», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Η συγκατοίκηση με τρανς άτομο

Ο 22χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, φαίνεται πως μοιραζόταν διαμέρισμα 3 δωματίων με ένα άτομο που βρίσκεται σε διαδικασία φυλομετάβασης από άνδρα σε γυναίκα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να συνεργάζεται με το FΒΙ και παρέδωσε τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας, που είχαν σταλεί μέσω Discord.

«Δεν είναι γνωστό ποια ήταν η φύση της σχέσης τους. Ήταν φίλοι που έπαιζαν μαζί βιντεοπαιχνίδια», είπε πηγή που μίλησε στο Fox News.

Χθες, η Daily Mail είχε αποκαλύψει ότι ο δράστης συγκατοικούσε με έναν 22χρονο, τον Λανς Τουίγκς. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Τουίγκς είναι και το τρανς άτομο, καθώς το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην ένορκη κατάθεση.

Σύμφωνα με πηγές του FBI που επικαλείται το Fox News Digital, Ρόμπινσον και Τουίγκς, πέραν της συγκατοίκησης, είχαν και «ρομαντική σχέση».

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών του υπόπτου, τόσο ο 22χρονος δράστης όσο και οι φίλοι αστειεύονταν στο Discord λέγοντας πως αυτός που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ήταν ο «σωσίας» του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η ομάδα των φίλων ξεκίνησε να στέλνει μηνύματα μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών, με κάποιους από αυτούς να λένε «Ο Τάιλερ σκότωσε τον Τσάρλι».

Ο δράστης τότε απάντησε πως δεν είναι αυτός αλλά ένας που του μοιάζει. Η ειρωνεία συνεχίστηκε καθώς ο δράστης έγραψε πως είναι «καλύτερα να ξεφορτωθώ το ακριβές αντίγραφο του όπλου που έχω σπίτι», πριν ισχυριστεί ότι ο πραγματικός δράστης είναι από την Καλιφόρνια.