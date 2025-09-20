Κόσμος

Τσάρλι Κερκ: Συνέλαβαν ένοπλο που παρίστανε τον αστυνομικό στο στάδιο που θα γίνει η κηδεία του ακτιβιστή

Η κηδεία του Κερκ αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 100.000 άτομα μεταξύ των οποίων και οι Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς
Εργάτες τοποθετούν μια φωτογραφία του Τσάρλι Κερκ στο State Farm Stadium στην Αριζόνα
Εργάτες τοποθετούν μια φωτογραφία του Τσάρλι Κερκ στο State Farm Stadium στην Αριζόνα / REUTERS/ Cheney Orr

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πέρασαν χειροπέδες σε ένοπλο άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό στο στάδιο της Αριζόνα, όπου θα πραγματοποιηθεί την Κυρική η κηδεία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο άνδρας συνελήφθη στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ, έδρα της ομάδας Αριζόνα Κάρντιναλς της NFL, στο Γκλέντεϊλ χθες Παρασκευή (19.09.2025), όπως ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία στο Fox News.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ερευνά ένα άτομο που παρατηρήθηκε να επιδεικνύει ύποπτη συμπεριφορά» στο στάδιο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Άντονι Γκουγκλιέλμι στο μέσο ενημέρωσης σήμερα Σάββατο.

«Ο άνδρας προσεγγίστηκε από την Μυστική Υπηρεσία και κατά τη διάρκεια της συνάντησης δήλωσε ότι ήταν μέλος των αρχών επιβολής του νόμου και ότι ήταν οπλισμένος. Ο άνδρας δεν είναι μέλος των εξουσιοδοτημένων αρχών επιβολής του νόμου που εργάζονται στην εκδήλωση και βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση», δήλωσε ο Guglielmi.

Η ταυτότητα του ατόμου δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η κηδεία του Κερκ αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 100.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και VIP καλεσμένοι όπως ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. 

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ έπεσε νεκρός από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Utah Valley University, στις 10 Σεπτεμβρίου.

