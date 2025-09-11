Τσάρλι Κερκ: Το MSNBC απέλυσε τον πολιτικό αναλυτή Matthew Dowd για σχόλια μετά τη δολοφονία του 31χρονου

Ο πολιτικός αναλυτής του MSNBC, Matthew Dowd, απολύθηκε από το κανάλι μετά τα σχόλιά του για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ.

«Ήταν ένας από τους πιο διχαστικούς νεαρούς, που συνεχώς προωθεί αυτό το είδος ρητορικής μίσους ή στοχεύει σε ορισμένες ομάδες», είπε ο Matthew Dowd κατά τη διάρκεια έκτακτης συζήτησης μετά τη δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή και υπερασπιστή του Τραμπ Τσάρλι Κερκ.

«Δεν μπορείς να έχεις τέτοιες φρικτές αυτές σκέψεις και μετά να λες αυτά τα φρικτά λόγια χωρίς να περιμένεις ότι θα γίνουν φρικτές πράξεις», συνέχισε. «Και αυτό είναι δυστυχώς το περιβάλλον στο οποίο ζούμε».

Αργότερα, το Variety, το Deadline και η Wall Street Journal ανέφεραν ότι ο Matthew Dowd απολύθηκε, επικαλούμενα πηγές του δικτύου.

Οι δηλώσεις του Dowd προκάλεσαν έντονη αντίδραση στα social media με την πρόεδρο του αμερικανικού δικτύου MSNBC Rebecca Kutler να παρεμβαίνει άμεσα: «Κατά τη διάρκεια της κάλυψης των έκτακτων ειδήσεων για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Matthew Dowd έκανε σχόλια που ήταν ακατάλληλα, αναίσθητα και απαράδεκτα» δήλωσε η Kutler με ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter).

«Ζητούμε συγγνώμη για τα λόγια του, όπως έκανε και ο ίδιος. Δεν υπάρχει χώρος για βία στην Αμερική – είτε είναι πολιτική είτε οποιασδήποτε μορφής».

Σύμφωνα με το Variety, το κανάλι αποφάσισε να απομακρύνει οριστικά τον Dowd το βράδυ της Τετάρτης (10.09.2025) λόγω των δηλώσεών του.

Την ίδια στιγμή αίσθηση προκαλεί κι ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media όπου φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Τέξας απαντούν για το πώς αισθάνονται για τη δολοφονία του Κερκ. Οι απαντήσεις σοκάρουν.

Students at the University of Texas at Austin are being asked what they think about the murder of Charlie Kirk.



Their answers are horrid and show how this could happen in the first place. pic.twitter.com/GFcfCWXPsP — Visegrád 24 (@visegrad24) September 11, 2025

«Αυτό είναι καλό» απαντάει μία φοιτήτρια. «Δεν νιώθω τίποτα» λέει ένας άλλος εκφράζοντας την αδιαφορία του ενώ μία άλλη απαντά: «Κάποιος έπρεπε να το κάνει».

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ παραμένει ασύλληπτος.