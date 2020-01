Τσαβούσογλου σε Χαφτάρ: Δεν έχεις θέση στο μέλλον της Λιβύης

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου χρεώνει στον Χαλίφα Χάφταρ την αιματηρή επίθεση με θύματα παιδιά. Την ίδια τακτική ακολούθησε και κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA) υπό τον πρόεδρο Φαγέζ αλ Σάρατζ.

«Ο πραξικοπηματίας Χαφτάρ συνεχίζει να επιτίθεται στους αμάχους χωρίς διάκριση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Αυτή η τελευταία επίθεση είναι ακόμα μια απόδειξη πως ο Χαφτάρ βρίσκεται από την πλευρά του πολέμου και όχι της ειρήνης. Δεν υπάρχει θέση για πολεμοχαρείς που βομβαρδίζουν τους συμπoλίτες τους στο μέλλον της Λιβύης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τσαβούογλου.

Coup plotter Haftar continues to attack civilians indiscriminately, including children. This last attack is yet another proof that he is on the side of war, not peace. No place for warlords bombing their people in #Libya’s future!

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 28, 2020