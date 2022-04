Τα ουκρανικά στρατεύματα ανέκτησαν τον έλεγχο του Pripyat, της πόλης-φάντασμα κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή, 3/4/2022, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Σήμερα, 3 Απριλίου, μονάδες αλεξιπτωτιστών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέλαβαν τον έλεγχο της περιοχής της πόλης Pripyat και της περιοχής κατά μήκος των κρατικών συνόρων της Ουκρανίας με τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας», ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook.

Η ανάρτηση περιελάμβανε μια φωτογραφία της ουκρανικής σημαίας να κυματίζει πάνω από την πόλη.

