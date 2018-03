Τσουνάμι για το Facebook! Κλήθηκε να καταθέσει ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας γνωστοποίησε σήμερα ότι κάλεσε τους διευθύνοντες συμβούλους των κολοσσών του Διαδικτύου Facebook Inc, Alphabet Inc and Twitter Inc να καταθέσουν.