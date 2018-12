Εικόνες αποκάλυψης. Εικόνες που ξυπνούν τις μνήμες από την καταστροφή του 2004. Ήταν και τότε Δεκέμβριος. Τότε, την καταστροφή και το τσουνάμι στην Ινδονησία είχε προκαλέσει ένας ισχυρός σεισμός. Τώρα ήταν η έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα.

Στις κατεστραμμένες, ισοπεδωμένες από το πέρασμα του τσουνάμι περιοχές, τα σωστικά συνεργεία μετρούν νεκρούς και δεν σταματούν τις αγωνιώδεις προσπάθειες να βρουν επιζώντες. 222 νεκροί, 843 οι τραυματίες, 28 οι αγνοούμενοι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Όλοι όμως πιστεύουν πως θα αυξηθεί. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο Πακ Νταρμόνο, πρόεδρος του ομίλου Τζαμπαμπέκα που έχει ξενοδοχείο στην περιοχή όπου χτύπησε το τσουνάμι. Όπως είπε, 90 πτώματα έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί και πρόσθεσε: “κάθε λεπτό όλο και περισσότερα πτώματα έρχονται εδώ“. Σύμφωνα με τον ίδιο 500 άνθρωποι έμεναν στο ξενοδοχείο και πολλοί ακόμα αγνοούνται.

Μέσα στο θρήνο και την απόγνωση έρχεται η οργή γιατί ο κόσμος δεν ειδοποιήθηκε να απομακρυνθεί από τις παράκτιες περιοχές. Αλλά και η προειδοποίηση σοκ πως δεν αποκλείεται ένα νέο τσουνάμι να πλήξει τις πληγείσες περιοχές.

Αν και σχετικά σπάνιες, οι υποβρύχιες ηφαιστειακές εκρήξεις, μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι λόγω της ξαφνικής μετατόπισης των υδάτων, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για τα Τσουνάμι. Μετά την τραγωδία, ο οργανισμός διαχείρισης καταστροφών ζήτησε από τον πληθυσμό να εγκαταλείψει τις παράκτιες περιοχές κατά μήκος του στενού, καθώς συνεχίζεται η δραστηριότητα του ηφαιστείου και υπάρχει κίνδυνος νέων τσουνάμι.

Η προειδοποίηση θα παραμείνει ενεργή προς το παρόν μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου. «Στην περίπτωση των σεισμών, η πιθανότητα να υπάρξει ένα δεύτερο τσουνάμι είναι πολύ μικρή. Αλλά όταν αυτό έχει προκληθεί από έκρηξη ηφαιστείου, το σενάριο είναι διαφορετικό», τόνισε ο Ραχμάτ Ριγιόνο, διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Antarα.

Ήταν βράδυ Σαββάτου (22.12.2018, περίπου στις 21:20 όταν το τσουνάμι παρέσυρε τα πάντα, στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα στην Ινδονησία. Η Παντεγκλάντ στην επαρχία Μπάντεν είναι η περιοχή που επλήγη περισσότερο από το τσουνάμι.

Το τσουνάμι προκλήθηκε από υποθαλάσσια κατολίσθηση ως αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας του Ανάκ Κρακατάου και επιδεινώθηκε από μια ασυνήθιστη πλημμυρίδα, λόγω της πανσέληνου. Η έκρηξη του Κρακατόα δημιούργησε μια στήλη ηφαιστειακής στάχτης που εκτιμάται ότι έφτασε έως και τα 500 μέτρα ύψος.

Εκατοντάδες σπίτια και κτίρια ισοπεδώθηκαν από το τσουνάμι στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα στην Ινδονησία. Η στιγμή που το κύμα παρασύρει δεκάδες ανθρώπους που παρακολουθούσαν συναυλία έχει καταγραφεί σε ένα συγκλονιστικό βίντεο.

Οι εικόνες των διεθνών πρακτορείων από την περιοχή αποτυπώνουν με τρόπο δραματικό την απόλυτη καταστροφή.

Cars that were parked on the other side of the road, thrown on top of now collapsed villas. Electricity is out here in Anyer. People gathering what they can. pic.twitter.com/BI9xnTaGae

— Rebecca Henschke (@rebeccahenschke) December 23, 2018