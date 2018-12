Τσουνάμι Ινδονησία: Το χρονικό της τραγωδίας – Απόκοσμες εικόνες του ηφαιστείου που προκάλεσε όλεθρο – Video

Η Ινδονησία θρηνεί ξανά. Και πάλι εξαιτίας ενός τσουνάμι. Μόνο που αυτή τη φορά δεν προκλήθηκε από έναν μεγάλο σεισμό αλλά από έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα. 222 νεκροί. 843 αγνοούμενοι, πόλεις ισοπεδωμένες. Παντού απόγνωση.

Η εκτίμηση είναι πως το τσουνάμι που στις 21:20 το βράδυ του Σαββάτου (22.12.2018) παρέσυρε ζωές, σπίτια και κτίρια στα παράλια των νησιών Ιάβα και Σουμάτρα στην Ινδονησία προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου στην περιοχή είναι η επικρατέστερη. Ακόμα όμως, σχεδόν 24 ώρες μετά τη νέα καταστροφή, οι αρχές προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Το πιθανότερο αλλά όχι τελικό σενάριο αναφέρει πως από την έκρηξη του ηφαιστείου, ένα μέρος του Ανάκ Κρακατόα κατέρρευσε, με αποτέλεσμα ό,τι έπεσε στο νερό να «σπρώξει» τη θάλασσα προς τις ακτές. Μάλιστα, φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το ευρωπαϊκό διαστημικό αεροσκάφος Sentinel-1 φαίνεται πως στηρίζουν αυτή τη θεωρία, αναφέρει το BBC: φαίνεται να έχουν αποτυπώσει πως η μια πλευρά του ηφαιστείου έχει καταρρεύσει κι ένα σύννεφο καπνού έχει σηκωθεί στον ουρανό.

In Sentinel-1 image of Krakatau (Dec. 22, 2018, 22:33:45 UTC), somethings are captured. https://t.co/ZIxDqjqMsk by @sentinel_hub #EarthObservation pic.twitter.com/wIxnltpnsH

— R. Natsuaki (@flyingwktk) December 23, 2018