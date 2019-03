Τυλίχθηκε στις φλόγες ο ιστορικός ναός του Saint Sulpice στο Παρίσι

Οι εικόνες από τις φλόγες να καταστρέφουν το εσωτερικό του Saint Sulpice έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Ο Άγιος Σουλπίκιος είναι από τους πιο ιστορικούς ναούς στο Παρίσι και χρονολογείται από τον 19ο αιώνα.

Η φωτιά στον Saint Sulpice ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (17.03.2019) σύμφωνα με την Parisien. Δυο ξύλινες πόρτες του ναού καταστράφηκαν, όπως κι ένα από τα εντυπωσιακά βιτρό του ναού.

Video που ανέβασαν χρήστες στο twitter δείχνουν τις φλόγες να έχουν τυλίξει το εσωτερικό του ναού και πυκνό καπνό να βγαίνει από την οροφή της ιστορικής εκκλησίας.

THE SAINT SULPICE IN PARIS JUST IGNITED WHILE I WAS INSIDE pic.twitter.com/40PHCZ177w

— lil g (@lili_gasparr) March 17, 2019