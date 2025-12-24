Κόσμος

Τζέφρι Έπσταϊν: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 1 εκατ. νέα έγγραφα που μπορεί να έχουν σχέση με την υπόθεση του

Λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού βέβαια, η διαδικασία εξέτασής τους θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες
Τζέφρι Έπσταιν
Τζέφρι Έπσταιν / U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο έγγραφα που ενδέχεται να σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, έχουν ανακαλύψει οι αμερικανικές αρχές και τα οποία σκοπεύουν να δημοσιοποιήσουν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ,

Ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και το FBI ενημέρωσαν το υπουργείο για την ανακάλυψη και παρέδωσαν τα έγγραφα που ενδέχεται να σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν στους δικηγόρους για εξέταση.

Σε δημοσίευσή του το υπουργείο αναφέρει ότι «έχουμε δικηγόρους που εργάζονται όλο το 24ωρο για να εξετάσουν και να κάνουν τις απαιτούμενες από το νόμο διαγραφές για την προστασία των θυμάτων. Θα δημοσιεύσουμε τα έγγραφα το συντομότερο δυνατό».

Λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού βέβαια, η διαδικασία λογικά να διαρκέσει μερικές εβδομάδες.

Εδώ και κάποιες μέρες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα χιλιάδες έγγραφα, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί πληροφορίες που αφορούν θύματα του Έπσταϊν.

Η δημοσιοποίηση γίνεται έπειτα από νόμο που πέρασε από το Κογκρέσο με σπάνια ομοψυχία μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών. Τον νόμο υπέγραψε και ο πρόεδρος Τραμπ, αντιστρέφοντας την αρχικά αρνητική στάση του.

