Τζέφρι Επστάιν: Γάλλος πρώην υπουργός ανέλαβε την ευθύνη για την εμπλοκή του στα αρχεία της υπόθεσης

«Ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταιν, την εποχή που τίποτα δεν άφηνε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός εγκληματικού κυκλώματος», δήλωσε σήμερα (02.02.2026) ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας και νυν πρόεδρος του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι, Τζακ Λανγκ.

Το όνομα του 86χρονου Τζακ Λανγκ και εκείνο της κόρης του Καρολίν εμφανίζονται σε πολλά από τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφορικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταιν, του παιδεραστή χρηματιστή που πέθανε το 2019 στη φυλακή και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

«Συγκλονίστηκα βαθιά από τις αποκαλύψεις» για την εγκληματική δράση του Έπσταιν «δεδομένου ότι σήμερα με συνδέουν με έναν εγκληματία, κάποιες φορές με υπονοούμενα, άλλες με πραγματική πρόθεση να με βλάψουν. Κατά συνέπεια, είμαι αποφασισμένος να προσφύγω στη δικαιοσύνη εναντίον οποιουδήποτε διαδίδει απειλητικά, υβριστικά και δυσφημιστικά σχόλια για το άτομό μου», τόνισε.

Ο εμβληματικός υπουργός Πολιτισμού (1981-86 και 1988-93) του προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, ανέλαβε επίσης δύο φορές το υπουργείο Παιδείας (1992-93 και 2000-2002), ενώ με δική του πρωτοβουλία καθιερώθηκαν δημοφιλείς εκδηλώσεις, όπως η Γιορτή της Μουσικής ή οι Ημέρες Κληρονομιάς. Το 2013 ξεκίνησε μια νέα «καριέρα», αναλαμβάνοντας πρόεδρος του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου (ΙΜΑ), της «βιτρίνας» του αραβικού πολιτισμού στη Δύση. Στα τέλη του 2023 η θητεία του ανανεώθηκε για άλλα τρία χρόνια.

Στην ανακοίνωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο εξήγησε ότι γνωρίστηκε με τον Τζέφρι Έπστιν πριν από «καμιά 15αριά χρόνια», με τη μεσολάβηση του Αμερικανού σκηνοθέτη Γούντι Άλεν.

«Ήταν ένας πρόθυμος μαικήνας, σύχναζε σε όλο το Παρίσι. Μας γοήτευσε με την ευρυμάθειά του, την κουλτούρα του, τη διανοητική περιέργειά του», συνέχισε, σημειώνοντας επίσης την «καλοσύνη» που επέδειξε όταν πέθανε η κόρη του, η Βαλερί Λανγκ.

«Όταν συμπαθώ κάποιον, δεν συνηθίζω να του ζητώ το ποινικό μητρώο του. Τον εμπιστεύομαι. Μου αρέσουν οι τυχαίες συναντήσεις της καθημερινότητας. Έτσι ορίζω τη ζωή μου. Έπεσα από τα σύννεφα όταν ανακάλυψα τα εγκλήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος», πρόσθεσε.

«Οι ανθρώπινες αξίες που με διακατέχουν, κυρίως η αξιοπρέπεια και η ευθύτητα, εκείνες πάνω στις οποίες δόμησα τη ζωή μου, ως ανθρώπου και πολίτη, είναι ριζικά ξένες ως προς αυτές τις αποκρουστικές πρακτικές. Η σκέψη μου θα είναι πάντα με τα πολλά θύματα αυτών των πράξεων».

«Αναλαμβάνω πλήρως (την ευθύνη για) τους δεσμούς που σύναψα, σε μια εποχή που τίποτα δεν άφηνε να εννοηθεί ότι ο Τζέφρι Έπστιν θα μπορούσε να βρίσκεται στην καρδιά ενός εγκληματικού δικτύου. Εάν είχα ενημερωθεί, θα είχα σταματήσει κάθε σχέση μαζί του», διαβεβαίωσε.