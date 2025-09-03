Τζέφρι Επστάιν: Στη δημοσιότητα 33.000 σελίδες εγγράφων από το Κογκρέσο

Στο φως της δημοσιότητας βγήκαν 33.000 σελίδες από τα διαβόητα μυστικά αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, κατόπιν απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι σελίδες περιλαμβάνουν δικαστικά έγγραφα πολλών χρόνων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν – καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή και πρώην φίλο του Τραμπ που αυτοκτόνησε στο κελί του – και φυλάσσονταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να μην δημοσιοποιήσει τα έγγραφα αυτά προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ακόμα και στο κοινό των δικών του οπαδών, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για συγκάλυψη. Μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, έδειξε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί και η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών πιστεύουν ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση.

Ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σωματεμπορίας και σεξουαλικής κακοποίησης εκατοντάδων κοριτσιών. Ο θάνατός του, επίσημα, αποδόθηκε σε αυτοκτονία, κάτι που αμφισβητούν πολλοί στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αρκετά διάσημα πρόσωπα εμπλέκονταν στα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Τα έγγραφα που βγήκαν τώρα στη δημοσιότητα σχετίζονταν με τον Επστάιν και την πρώην σύντροφο και συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ. Σε αυτά φέρεται να συμπεριλαμβάνεται υλικό από κάμερες σώματος που καταγράφηκε από αστυνομικούς στη διάρκεια ερευνών και ανακρίσεων.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν μια ηχογράφηση αστυνομικής ανάκρισης ενός υπαλλήλου του Επστάιν, ο οποίος είχε καταθέσει στις Αρχές ότι «υπήρχαν πολλά κορίτσια που ήταν πολύ, πολύ μικρά» τα οποία επισκέπτονταν το σπίτι του Έπσταϊν στη Φλόριντα, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα αν ήταν ανήλικες.



Ωστόσο, τα αρχεία φαίνεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές. Ο Robert Garcia, κορυφαίος εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, επέπληξε τους Ρεπουμπλικάνους για τη δημοσιοποίηση υλικού που, όπως είπε, ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου ήδη διαθέσιμες πληροφορίες. «Προς τον αμερικανικό λαό – μην αφήσετε αυτό να σας ξεγελάσει», είπε.

Τα ντοκουμέντα αυτά δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, ενώ το θέμα συζητείται έντονα στο Κογκρέσο. Εκπρόσωποι των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών είχαν προγραμματίσει συνεντεύξεις Τύπου προκειμένου να απαιτήσουν περισσότερη διαφάνεια στην υπόθεση από την κυβέρνηση Τραμπ.