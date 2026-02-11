Κόσμος

Τζέφρι Επστάιν: Τα υπονοούμενά του για τις αδελφές Χαντίντ – «Ακολουθούν τις εντολές, τόσο απλό»

«Πώς έγιναν μοντέλα οι Χαντίντ και έβγαλαν τόσα χρήματα; Δεν το καταλαβαίνω»
Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ
Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ / Photo by: NDZ/STAR MAX/IPx 2022 4/28/22

Αναφορά στην καριέρα των αδελφών Μπέλα Χαντίντ και Τζίτζι Χαντίντ φέρεται να περιλαμβάνεται σε ένα από τα e-mail που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σε αυτά ο καταδικασμένος για παιδοφιλία χρηματιστής Επστάιν να αφήνει υπονοούμενα για την πορεία των αδελφών Χαντίντ, Μπέλα και Τζίτζι, στις πασαρέλες.

Ο διάλογος που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου 2015, ξεκινά με ένα άγνωστο πρόσωπο που εικάζεται ότι μπορεί να ήταν κάποιο άλλο άτομο που σχετίζεται με τον χώρο του μόντελινγκ, να ρωτά τον Επστάιν «πώς έγιναν μοντέλα οι Χαντίντ και έβγαλαν τόσα χρήματα; Δεν το καταλαβαίνω».

Ο επίμαχος διάλογος για τις αδελφές Χαντίντ:

Ο επίμαχος διάλογος για τις αδελφές Χαντίντ


«Γνωρίζεις» απαντά ο Επστάιν ο οποίος, στη συνέχεια διαψεύδει τον ισχυρισμό του προσώπου με το οποίο ανταλλάσσει ηλεκτρονικά μηνύματα ότι «ο πατέρας τους πλήρωσε το πρακτορείο μοντέλων».

Στη συνέχεια ο διάλογος γίνεται πιο… ωμός καθώς στο επόμενο e-mail ο/η συνομιλητής του Επστάιν του γράφει «υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που κάνουν τσι@@@α» και τον καταδικασμένο παιδόφιλο να απαντά «συμφωνώ».

«Οπότε τι έκαναν;» επιμένει το πρόσωπο που μιλάει με τον Επστάιν με τον ίδιο να απαντά «στον κ@λο» ενώ όταν ερωτάται για τις αδερφές Χαντίντ «αν μπορούν να το κάνουν αυτές, γιατί όχι εγώ;», ο Επστάιν λέει: «Γιατί αυτές ακολουθούν τις οδηγίες, είναι τόσο απλό». 

Κόσμος
