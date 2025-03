Τζέι Ντι Βανς: Έντονη ενόχληση της Δανίας για τις δηλώσεις του από τη Γροιλανδία – «Δεν απευθύνονται έτσι σε συμμάχους»

Η Δανία «δεν εκτιμά τον τόνο που χρησιμοποιήθηκε» από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επέκρινε σφόδρα την κατ΄αυτόν απραξία της Δανίας για τη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας.

«Είμαστε ανοικτοί στην κριτική, όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν εκτιμούμε τον τόνο με τον οποίο διατυπώθηκε», είπε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν για τις δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς από τη Γροιλανδία, σε βίντεο στα αγγλικά που ανέβηκε στην πλατφόρμα X. «Δεν απευθύνονται με αυτόν τον τρόπο σε στενούς συμμάχους, και εξακολουθώ να θεωρώ πως η Δανία και οι ΗΠΑ είναι στενοί σύμμαχοι», πρόσθεσε.

Dear American friends.



We agree that status quo in the Artcic is not an option.



So let’s talk about how we can fix it – together.



Lars Løkke Rasmussen

Danish Foreign Minister pic.twitter.com/vQrcUP7cwi