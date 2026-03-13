Τζέι Ντι Βανς: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει τραυματιστεί αλλά δεν είναι σαφές αν ευθύνονται οι ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Παρασκευή (13/3/26) ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «έχει τραυματιστεί», αλλά δεν είναι σαφές αν ευθύνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν είναι απολύτως σαφές. Εννοώ, είναι προφανές ότι επικρατεί ένα πολύ χαοτικό κλίμα εκεί», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στη Βόρεια Καρολίνα, επισημαίνοντας ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ επιτίθενται σε πολλαπλούς στόχους. Γνωρίζουμε ότι έχει τραυματιστεί… Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο σοβαρά, αλλά γνωρίζουμε ότι έχει τραυματιστεί», είπε ο Τζέι Ντι Βανς.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε νωρίτερα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εκπομπή «The Brian Kilmeade Show» του Fox Radio ότι πιστεύει ότι ο Χαμενεΐ έχει «υποστεί ζημιά», αλλά «πιθανώς είναι ζωντανός με κάποιο τρόπο».

Ενώ ο Χαμενεΐ έστειλε μήνυμα μέσω των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη, δεν εμφανίστηκε σε βίντεο ή ηχητικό υλικό. Αυτό που έχει αναφερθεί στα διεθνή ΜΜΕ είναι ότι ο Χαμενεΐ έπαθε κάταγμα στο πόδι και έχει ελαφρά τραύματα από την πρώτη ημέρα του πολέμου.