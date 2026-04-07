Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ έχουν όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη στο Ιράν»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποιεί ότι η χώρα του έχει «όπλα που μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει» εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι εξέφρασε «ελπίδα» ότι οι διαπραγματεύσεις θα αποτρέψουν την ανάπτυξή τους.

«Οι ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους», είπε ο Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ουγγαρία, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξουν πολλές διαπραγματεύσεις από τώρα μέχρι τότε» όταν λήξει η προθεσμία που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις 00:00 (ώρα Γκρίνουιτς) την Τετάρτη.

«Πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας που μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και θα τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν την πορεία τους», προσθέτει.

«Δεν υπάρχει αλλαγή στρατηγικής»

Τα πλήγματα των ΗΠΑ στη νήσο Χαργκ του Ιράν δεν συνιστούν αλλαγή στην αμερικανική στρατηγική, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς καθώς Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ξεχωριστά στο Reuters πως επιπλέον πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους δεν επηρέασαν πετρελαϊκές υποδομές.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι τουλάχιστον μερικά από τα πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί προηγουμένως και είπε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Βανς, που μιλούσε ξεχωριστά στη Βουδαπέστη, είπε πως τα πλήγματα δεν συνιστούν αλλαγή στη στρατηγική των ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να είναι βέβαιη ότι μπορεί να πάρει μια απάντηση από το Ιράν έως τις 8.00 μ.μ. απόψε (03:01 αύριο Τετάρτη ώρα Ελλάδας) σε διαπραγματεύσεις για να τελειώσει η σύγκρουση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να αποκηρύξει τα πυρηνικά όπλα και να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη για τη μεταφορά πετρελαίου θαλάσσια οδό.

«Επρόκειτο να πλήξουμε ορισμένους στρατιωτικούς στόχους στη Νήσο Χαργκ και πιστεύω ότι το κάναμε», είπε ο Βανς.

«Δεν πρόκειται να πλήξουμε ενεργειακούς στόχους και στόχους υποδομών μέχρι οι Ιρανοί είτε να κάνουν μια πρόταση που να μπορούμε να υποστηρίξουμε είτε δεν κάνουν μια πρόταση», πρόσθεσε. «Δεν νομίζω ότι τα νέα στη Νήσο Χαργκ… αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή στη στρατηγική, ή αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε αλλαγή από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» είπε.