Τζένσεν Χουάνγκ: Ο tech «προφήτης» της νέας AI εποχής

Για πολλά χρόνια κινούταν μακριά από τα φώτα και τα πρωτοσέλιδα, χτίζοντας βήμα-βήμα μια αυτοκρατορία τεχνολογίας. Σήμερα, όμως, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου. Οι Financial Times τον ανακήρυξαν «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025, ενώ και το περιοδικό TIME τον τοποθέτησε στο εξώφυλλο δίπλα στους αρχιτέκτονες του AI – όπως ο Σαμ Όλτμαν και ο Έλον Μασκ, ως πρόσωπο της χρονιάς.

Από σχεδιαστής εξειδικευμένων γραφικών επεξεργαστών, εξελίχθηκε στον άνθρωπο που κρατά στα χέρια του τον σημαντικότερο πόρο της τεχνητής νοημοσύνης: το hardware. Τα κλειδιά του AI.

Η Nvidia, που κάποτε θεωρούνταν εταιρεία αποκλειστικά για gamers και ερευνητές, βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της μεγαλύτερης τεχνολογικής έκρηξης των τελευταίων δεκαετιών.

Η ξαφνική του άνοδος στη δημόσια σφαίρα αποτυπώνεται τέλεια σε ένα περιστατικό των αρχών του 2025: ο ίδιος, ανήμερα των γενεθλίων του, δέχεται ξαφνικά τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Hello Jensen: this is President Trump», ακούει στην άλλη άκρη της γραμμής, νομίζοντας αρχικά πως κάποιος τον πειράζει.

Η συζήτηση θα διαρκέσει τελικά 45 ολόκληρα λεπτά και συμβολίζει το νέο τοπίο: η τεχνολογία περνά οριστικά στην καρδιά της πολιτικής ισχύος.

Οι Financial Times αιτιολογούν την επιλογή τους: ο Χουάνγκ βρίσκεται στο κέντρο της επένδυσης-μαμούθ που τροφοδότησε την παγκόσμια «τρέλα» της AI, ενίσχυσε την αμερικανική οικονομία μέσα από τον κύκλο των data centers και κράτησε ζωντανό το χρηματιστηριακό ράλι της χρονιάς. Τα τσιπ της Nvidia, άλλοτε αθέατα, έχουν μετατραπεί πλέον στον πιο στρατηγικό πόρο του 21ου αιώνα.

Το 2025, η Nvidia αναδείχθηκε σε κάποια φάση στη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, ξεπερνώντας τα 5 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης. Η προσωπική περιουσία του Χουάνγκ αναμένεται να ξεπεράσει τα 160 δισ. δολάρια, καθιστώντας τον έναν από τους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Όμως, η εξήγηση της επιτυχίας δεν βρίσκεται μόνο στο χρήμα. Για πρώτη φορά, τα data centers γίνονται καθημερινό θέμα δημόσιας συζήτησης, καθώς αποτελούν ίσως τη μοναδική λαμπρή διαφορετικότητα σε μια κατά τα άλλα υποτονική παγκόσμια οικονομία. Και με τα chips να αντιστοιχούν στο 50% του κόστους κατασκευής τους, η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου επενδυτικού κύκλου.

Τζένσεν Χουάνγκ, ο αθόρυβος «αρχιτέκτονας» της νέας τεχνολογικής εποχής / REUTERS / Evelyn Hockstein

Παρά την κυριαρχία του, ο Χουάνγκ επιμένει πως η μεγαλύτερη απειλή είναι ο εφησυχασμός. Αναγνωρίζει τον σκληρό ανταγωνισμό από την Huawei, τη Google και άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς, αλλά θεωρεί πως το οικοσύστημα που έχτισε - ο συνδυασμός hardware και λογισμικού - εξακολουθεί να προσφέρει στην Nvidia υπεροχή.

Φυσικά η κριτική δεν λείπει. Κάποιοι κατηγορούν την εταιρεία ότι επενδύει σε startups AI που στη συνέχεια αγοράζουν τα τσιπ της. Ο ίδιος απορρίπτει την κριτική ως υπερβολική, σημειώνοντας πως τα ποσά είναι μικρά σε σχέση με το μέγεθος της εταιρείας και λειτουργούν υποστηρικτικά για ολόκληρο το οικοσύστημα.

Ούτε τους φόβους για «φούσκα» συμμερίζεται. Για τον Χουάνγκ, ο κόσμος βρίσκεται απλώς στο μέσο ενός τεράστιου εκσυγχρονισμού που καθυστέρησε δεκαετίες.

Το στυλ του είναι γνωστό: άμεσο, απαιτητικό, συγκεντρωτικό. Παρακολουθεί προσωπικά τα στελέχη του, μισεί τα περιττά επίπεδα διοίκησης και δεν φοβάται την αυστηρή - ακόμη και δημόσια - κριτική, την οποία θεωρεί εργαλείο εξέλιξης. Από την ίδρυση της Nvidia πριν από 33 χρόνια εργάζεται με το ίδιο σθένος. 

Το πρόσωπο της χρονιάς για το 2025 από το TIME
Το πρόσωπο της χρονιάς για το 2025 από το TIME / TIME Person of the Year/Handout via REUTERS

Ο διαμεσολαβητής ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο

Η άνοδος της εταιρείας τον έφερε στην καρδιά της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Παρότι ο ίδιος δηλώνει πως δεν νιώθει άνετα με την πολιτική ρητορική, κινείται με εκπληκτική άνεση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον, Πεκίνο, Ριάντ και Ταϊβάν.

Οι συνεργάτες του μιλούν για μια μορφή «διπλωματίας - διαμεσολάβησης», που του επιτρέπει να διατηρεί ισορροπίες χωρίς να ταυτίζεται με κανένα στρατόπεδο.

Για τον ίδιο, ένα πράγμα μετράει: η Nvidia να μείνει αναντικατάστατη.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Παρότι βρίσκεται στο κέντρο της συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Χουάνγκ δεν πιστεύει ούτε σε σενάρια κατάρρευσης ούτε σε ουτοπίες. Δεν προβλέπει μαζική εξαφάνιση επαγγελμάτων, ούτε θεωρεί κοντινό ορίζοντα την «γενική τεχνητή νοημοσύνη». Η επόμενη φάση, λέει, είναι καθαρά πρακτική: μαζική εφαρμογή για πραγματικά κέρδη παραγωγικότητας.

Από την Ταϊβάν στο Silicon Valley

Γεννημένος το 1963 στο Ταινάν της Ταϊβάν, μετακόμισε στις ΗΠΑ στα 9 του χρόνια. Έφηβος, δούλευε σε Denny’s καθαρίζοντας τραπέζια - μια εμπειρία που, όπως λέει, του έμαθε την αξία της δουλειάς και την ανάγκη για ταπεινότητα. Σπούδασε στο Oregon State και στο Stanford, όπου διαμορφώθηκε η τεχνολογική του ματιά.

Το 1993, μαζί με τον Κρις Μαλαχόφσκι και τον Κέρτις Πριμ, ίδρυσαν τη Nvidia σε ένα μικρό γραφείο στο Σαν Χοσέ. 

Μακριά από το τυπικό προφίλ CEO της Silicon Valley, ο Χουάνγκ εμφανίζεται σχεδόν πάντα με το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν του. Μιλά σαν μηχανικός που δεν ξέχασε ποτέ το εργαστήριο.

Οι συνεργάτες του τον περιγράφουν απαιτητικό αλλά δίκαιο, αυστηρό αλλά ευθύ. Και πάντοτε παρών.

Το δικό του μότο; «Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το κατασκευάσεις».

