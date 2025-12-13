Τζένσεν Χουάνγκ: Ο tech «προφήτης» της νέας AI εποχής

Για πολλά χρόνια κινούταν μακριά από τα φώτα και τα πρωτοσέλιδα, χτίζοντας βήμα-βήμα μια αυτοκρατορία τεχνολογίας. Σήμερα, όμως, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου. Οι Financial Times τον ανακήρυξαν «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025, ενώ και το περιοδικό TIME τον τοποθέτησε στο εξώφυλλο δίπλα στους αρχιτέκτονες του AI – όπως ο Σαμ Όλτμαν και ο Έλον Μασκ, ως πρόσωπο της χρονιάς.

Από σχεδιαστής εξειδικευμένων γραφικών επεξεργαστών, εξελίχθηκε στον άνθρωπο που κρατά στα χέρια του τον σημαντικότερο πόρο της τεχνητής νοημοσύνης: το hardware. Τα κλειδιά του AI.

Η Nvidia, που κάποτε θεωρούνταν εταιρεία αποκλειστικά για gamers και ερευνητές, βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της μεγαλύτερης τεχνολογικής έκρηξης των τελευταίων δεκαετιών.

Η ξαφνική του άνοδος στη δημόσια σφαίρα αποτυπώνεται τέλεια σε ένα περιστατικό των αρχών του 2025: ο ίδιος, ανήμερα των γενεθλίων του, δέχεται ξαφνικά τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Hello Jensen: this is President Trump», ακούει στην άλλη άκρη της γραμμής, νομίζοντας αρχικά πως κάποιος τον πειράζει.

Η συζήτηση θα διαρκέσει τελικά 45 ολόκληρα λεπτά και συμβολίζει το νέο τοπίο: η τεχνολογία περνά οριστικά στην καρδιά της πολιτικής ισχύος.

Οι Financial Times αιτιολογούν την επιλογή τους: ο Χουάνγκ βρίσκεται στο κέντρο της επένδυσης-μαμούθ που τροφοδότησε την παγκόσμια «τρέλα» της AI, ενίσχυσε την αμερικανική οικονομία μέσα από τον κύκλο των data centers και κράτησε ζωντανό το χρηματιστηριακό ράλι της χρονιάς. Τα τσιπ της Nvidia, άλλοτε αθέατα, έχουν μετατραπεί πλέον στον πιο στρατηγικό πόρο του 21ου αιώνα.

Το 2025, η Nvidia αναδείχθηκε σε κάποια φάση στη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, ξεπερνώντας τα 5 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης. Η προσωπική περιουσία του Χουάνγκ αναμένεται να ξεπεράσει τα 160 δισ. δολάρια, καθιστώντας τον έναν από τους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Όμως, η εξήγηση της επιτυχίας δεν βρίσκεται μόνο στο χρήμα. Για πρώτη φορά, τα data centers γίνονται καθημερινό θέμα δημόσιας συζήτησης, καθώς αποτελούν ίσως τη μοναδική λαμπρή διαφορετικότητα σε μια κατά τα άλλα υποτονική παγκόσμια οικονομία. Και με τα chips να αντιστοιχούν στο 50% του κόστους κατασκευής τους, η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου επενδυτικού κύκλου.