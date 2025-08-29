Τζιμ Ο’ Νιλλ: Χωρίς καμία ιατρική κατάρτιση ο νέος επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – Η σχέση του με τον Κένεντι

Ένα νέο σκάνδαλο λαμβάνει διαστάσεις στις ΗΠΑ, σχετικά με την τοποθέτηση του Τζιμ Ο’ Νιλλ ως επικεφαλής του CDC, του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Ο Λευκός Οίκος με μία κίνηση που αιφνιδίασε, τοποθέτησε με επιλογή του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ως νέο προσωρινό / αναπληρωματικό διευθυντή του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τον -χωρίς καμία εμπειρία στον κλάδο όπως φαίνεται- Τζιμ Ο’ Νιλλ.

Η κίνηση αυτή, απέσπασε πολλές αρνητικές κριτικές καθώς ο Τζιμ Ο’ Νιλλ, δεν είναι γιατρός, δεν έχει κανένα επιστημονικό υπόβαθρο και η μέχρι τώρα διαδρομή του περιλαμβάνει ρόλους επενδυτή και συμβούλου πολιτικής και έρχεται μετά την αιφνίδια απομάκρυνση από το τιμόνι του CDC της Σούζαν Μονάρεζ, η οποία είχε εγκριθεί πρόσφατα από τη Γερουσία.

Η τοποθέτησή του σχετίζεται ξεκάθαρα με τις προσωπικές σχέσεις του με τον ίδιο τον Κένεντι -είναι σύμβουλός του- καθώς έχει επιφορτιστεί με το καθήκον να επιχειρήσει τη ριζική αναθεώρηση της εμβολιαστικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Guardian και της Washington Post, η προκάτοχός του, Σούζαν Μονάρεζ -επιστήμονας με καριέρα στη βιοϊτρική, τη δημόσια υγεία και στην ετοιμότητα απέναντι σε βιολογικές απειλές- αρνήθηκε να υλοποιήσει οδηγίες αναφορικά με την εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, που κρίθηκαν «αντιεπιστημονικές» και «επικίνδυνες».

Η παραίτηση του Δημήτρη Δασκαλάκη από τη θέση του Διευθυντή CDC

Η παραίτηση της Σούζαν Μονάρεζ συνοδεύτηκε από την αποχώρηση τεσσάρων κορυφαίων επιστημόνων του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και του ομογενούς και Διευθυντή του CDC Δημήτρη Δασκαλάκη, ο οποίος σε επιστολή του καταφέρθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και κατά του Ρόμπερτ Κένεντι.

Σύμφωνα με τα ξένα δίκτυα, η ανάθεση αυτής της τόσο σημαντικής θέσης σε έναν άνθρωπο χωρίς καμία ιατρική ή ερευνητική εμπειρία δείχνει τη στροφή προς πολιτική χειραγώγηση της δημόσιας υγείας.

Ο Ο’Νιλλ είναι γνωστός για τις απόψεις του υπέρ της χαλάρωσης στις δικλείδες ασφαλείας των κλινικών δοκιμών στα φάρμακα, στη λογική «ας βγαίνουν τα φάρμακα γρήγορα, και αν δεν δουλεύουν, βλέπουμε αργότερα». Μια προσέγγιση που ανησυχεί ιδιαιτέρως την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Η ανάληψη της ηγεσίας του CDC από τον Ο’Νιλλ φαίνεται, πάντως, να μην αποτελεί απλώς μια διοικητική αλλαγή. Είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη για το πώς η κυβέρνηση Κένεντι – Τράμπ (όπως την αποκαλούν ήδη στις ΗΠΑ) σκοπεύει να μετατρέψει τον βασικό φορέα δημόσιας υγείας σε όργανο πολιτικής επιρροής.

Οι παραιτήσεις, οι διαμαρτυρίες και η ανησυχία της επιστημονικής κοινότητας δείχνουν ότι το CDC μπαίνει σε αχαρτογράφητα και επικίνδυνα νερά.



