Τζίμι Κίμελ: Σφοδρές αντιδράσεις για το «κόψιμο» της εκπομπής του μετά τα σχόλια για τον δολοφόνο του Κερκ – Έξαλλος ο ίδιος

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις για τον τερματισμό της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ εξαιτίας σχολίου του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα νέα «εξαιρετικά» ενώ ο ίδιος ο παρουσιαστής είναι έξαλλος, σύμφωνα με αναφορές.

Το ABC ανακοίνωσε ότι αποσύρει «επ’ αόριστον» από τον τηλεοπτικό αέρα το «Jimmy Kimmel Live!», μετά τις επίμαχες δηλώσεις του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ που συνέδεσαν τον φερόμενο δολοφόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγές, ο Τζίμι Κίμελ δεν έχει απολυθεί, ενώ η διοίκηση της Disney – μητρικής του ABC – σκοπεύει να συνομιλήσει μαζί του πριν την επιστροφή του.

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, δήλωσε ότι τα σχόλια του Κίμελ ήταν «αρρωστημένα» και προειδοποίησε πως η άδεια μετάδοσης του ABC θα μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Την ίδια στιγμή, η Nexstar Media Group -που κατέχει περίπου το 10% των τοπικών σταθμών που συνδέονται με το ABC – ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή προβολής του «Jimmy Kimmel Live!».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον» εξαιτίας σχολίων του παρουσιαστή για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στον Κίμελ λέγοντας ότι «έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο» και «χειρότερη τηλεθέαση ακόμη και από τον Κολμπέρ» ενώ στράφηκε και εναντίον των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς, καλώντας το δίκτυό τους, το NBC να αναλάβει δράση και να ακυρώσει και τις δικές τους εκπομπές.

Οι δηλώσεις Κίμελ που προκάλεσαν θύελλα

O Κίμελ υποστήριξε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον – κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου στη Γιούτα – ήταν ευθυγραμμισμένος με το κίνημα MAGA (Make America Great Again).

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτόν τον νεαρό που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό τους», είπε.

These are the comments from Monday night that led ABC to pull Jimmy Kimmel Live this afernoon. pic.twitter.com/TzOU3GZ195 — LateNighter (@latenightercom) September 17, 2025

Έξαλλος ο Κίμελ

Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο από τον Κίμελ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τον Μάιο του 2026.

Ωστόσο, η New York Post αναφέρει ότι ο παρουσιαστής είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, «απολύτως έξαλλος» με την απόφαση του ABC να ακυρώσει την βραδινή του εκπομπή. Ο εκπρόσωπος του Κίμελ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την απόφαση του ABC.

Ένας παραγωγός που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην Daily Mail δήλωσε ότι οι συνεργάτες του Κίμελ «δεν τον έχουν ξαναδεί ποτέ τόσο εξοργισμένο» από την απόφαση του ABC και ότι διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ του ίδιου και του δικτύου.

Στο πλευρό του Κίμελ το Χόλιγουντ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουσικών των ΗΠΑ και Καναδά, της ένωσης που εκπροσωπεί τους μουσικούς της εκπομπής του Κίμελ, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για «επίθεση στην ελευθερία του λόγου».

Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν και η Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA), η Ένωση Ηθοποιών (SAG) και η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU). Η WGA σημείωσε: «Αν η ελευθερία του λόγου ίσχυε μόνο για ιδέες που μας αρέσουν, δεν θα χρειαζόταν καν να την γράψουμε στο Σύνταγμα», προσθέτοντας ότι «στηρίζει τον Τζίμι Κίμελ και τους σεναριογράφους του».

Η κωμικός Γουάντα Σάικς, η οποία επρόκειτο να εμφανιστεί στην εκπομπή την Τετάρτη, ανέβασε βίντεο στο Instagram όπου επέκρινε τον Τραμπ: «Λοιπόν: δεν τερμάτισε τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε στη Γάζα μέσα στην πρώτη του εβδομάδα, αλλά κατάφερε να τερματίσει την ελευθερία του λόγου μέσα στον πρώτο του χρόνο. Ε, για όσους προσεύχεστε, τώρα είναι η ώρα. Σ’ αγαπάμε, Τζίμι».

«Αυτό το οποίο υπογράφουμε – όσο οδυνηρό κι αν είναι κάποιες φορές – είναι η απελευθερωτική αίσθηση του να διαφωνείς», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα Writers Guild of America West και Writers Guild of America East.

«Ντροπή σε εκείνους στην κυβέρνηση που ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια. Όσο για τους εργοδότες μας, οι λέξεις μας σας έχουν κάνει πλούσιους. Η φίμωσή μας φτωχοποιεί ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η SAG-AFTRA, η αμερικανική συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, καταδίκασε την αναστολή της προβολής του «Jimmy Kimmel Live», λέγοντας ότι «η απόφαση αυτή είναι το είδος της καταστολής και των αντιποίνων που θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες όλων» με τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ να γράφει στο Χ «αυτό δεν είναι σωστό».

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών ανακοίνωσε ότι «η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών του Τραμπ εντόπισε σχόλια που δεν της άρεσαν και απείλησε το ABC με ακραία αντίποινα. Πρόκειται για κρατική λογοκρισία».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών και έχει ασκήσει πιέσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν περιεχόμενο το οποίο δεν τον βρίσκει σύμφωνο.

Την ίδια στάση έχει κρατήσει και με τα έντυπα μέσα ενημέρωσης καταθέτοντας πρόσφατα αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της εφημερίδας Τhe New York Times.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, ο Μπρένταν Καρ, κάλεσε τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν την εκπομπή του Κίμελ.

Η αναστολή της μετάδοσης της εκπομπής του Κίμελ προστίθεται σε μια σειρά από ενέργειες εναντίον εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, εργαζομένων στον ακαδημαϊκό χώρο, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου με αφορμή σχόλιά τους για την πρόσφατη δολοφονία του Κερκ στη Γιούτα.

Σημειώνεται πως το καλοκαίρι ανακοινώθηκε το τέλος της εμβληματικής εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert» τον Μάιο του 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα το τηλεοπτικό δίκτυο CBS επικαλούμενο «οικονομικούς λόγους». Ωστόσο, ο παρουσιαστής Stephen Colbert ήταν δριμύς επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ.