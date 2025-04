Τζιν Χάκμαν: Ανατριχιαστικό το πρώτο βίντεο μέσα από το σπίτι του ηθοποιού – Βρέθηκαν πεταμένα σκουπίδια, φάρμακα και ρούχα σε όλα τα δωμάτια

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί μπαίνουν στο σπίτι όπου βρέθηκε νεκρός ο ηθοποιός Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, βγήκε στη δημοσιότητα, με τα εν λόγω στιγμιότυπα να σοκάρουν.

Στο βίντεο που έχει καταγραφεί από τις κάμερες που έφεραν πάνω τους οι αστυνομικοί, φαίνεται το «βομβαρδισμένο» σπίτι του ηθοποιού, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και η στιγμή που ερευνούν το μπάνιο όπου βρέθηκε νεκρή η Μπέτσι Αρακάουα. Υπενθυμίζεται πως ο 95χρονος οσκαρικός ηθοποιός και η 65χρονη πιανίστρια έφυγαν από τη ζωή με διαφορά 7 ημερών, κάτι που σημαίνει πως ο Τζιν Χάκμαν ζούσε με τη σορό της γυναίκας του για μία εβδομάδα.

Στα καρέ φαίνονται «βουνά» από ρούχα και άλλα αντικείμενα ενώ μέσα σε μια ντουλάπα βρέθηκε ένα κρεβάτι για σκύλο στο οποίο βρέθηκε νεκρό το δεύτερο σκυλί του ζευγαριού, ηλικίας 12 χρόνων.

Δείτε τα βίντεο:

WATCH: Harrowing video from inside Gene Hackman and Betsy Arakawa’s home reveals their dog’s heartbreaking acthttps://t.co/TfVzQhK2Qo pic.twitter.com/1mUarteirb