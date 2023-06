Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, «ξαναχτύπησε» με νέα επική γκάφα, λέγοντας αυτή τη φορά ότι ο «ξεκάθαρα ο πρόεδρος Πούτιν χάνει τον πόλεμο στο Ιράκ» ενώ συνεχίζεται εδώ και 1,5 χρόνο ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει καταφέρει να γίνει viral ουκ ολίγες φορές από τις γκάφες του και τα σαρδάμ του. Τώρα, κατάφερε να μπερδέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον πόλεμο που είχε ξεσπάσει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράκ από το 2003 έως το 2011, σχολιάζοντας τα τελευταία γεγονότα με τον Πούτιν.

«Ξεκάθαρα ο πρόεδρος Πούτιν χάνει τον πόλεμο στο Ιράκ, χάνει τον πόλεμο στην πατρίδα του», ακούγεται να λέει ο Τζο Μπάιντεν, σχολιάζοντας τα τελευταία γεγονότα με την ανταρσία της Wagner κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προκάλεσε τριγμούς στο εσωτερικό του Κρεμλίνου.

Biden: “[Putin] is clearly losing the war in Iraq” pic.twitter.com/dKt6yWWGFx