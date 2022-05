Θλίψη στην παγκόσμια μουσική -και όχι μόνο- σκηνή έχει σκορπίσει ο θάνατος του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών. Η είδηση θανάτου του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη έκανε πολύ γρήγορα των γύρο των διεθνών ΜΜΕ και πλήθος συναδέλφων του – ανάμεσα τους και ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ – έσπευσαν να πουν το δικό τους «αντίο».

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ κινήθηκαν σε κοινά ηλεκτρονικά μουσικά μονοπάτια με μεγάλη επιτυχία. «Όλοι θα θυμόμαστε για πάντα τη μοναδική σου πινελιά και τις συγκινητικές σου μελωδίες» γράφει – μεταξύ άλλων – ο γνωστός Γάλλος συνθέτης, στην ανάρτησή του.

Αναλυτικότερα, ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ μουσικοσυνθέτης γράφει μια επιστολή σε προσωπικό τόνο, απευθυνόμενος στον Βαγγέλη Παπαθανασίου:

«Αγαπητέ Vangelis,

Όλοι θα θυμόμαστε για πάντα τη μοναδική σου πινελιά και τις συγκινητικές σου μελωδίες.

Εσύ και εγώ μοιραζόμαστε πάντα το ίδιο πάθος για τα συνθεσάιζερ και την ηλεκτρονική μουσική από τόσο καιρό…

Αναπαύσου εν ειρήνη,

»JMJ x»

Dear Vangelis,

We will all remember your unique touch and your moving melodies forever.

You & I have always shared the same passion for synthesizers and electronic music since so long…

May you Rest In Peace,

JMJ x pic.twitter.com/egL8rNbIHn