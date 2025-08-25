Βαλέρι Ζαλούζνι: Ο «Σιδερένιος Στρατηγός» που προορίζεται να διαδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Βαλέρι Φεντόροβιτς Ζαλούζνι, πρώην Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και νυν πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρείται ο πιο πιθανός διάδοχος του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτό συμβαίνει εν μέσω ισχυρισμών από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν τον Ζαλούζνι για να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι για να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ενδεικτικό και άκρως αποκαλυπτικό είναι το δημοσίευμα του Guardian που γράφει ότι τρεις μέρες μετά την έντονη αντιπαράθεση Τραμπ–Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, η ομάδα του Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλερί Ζαλούζνι, πρώην αρχηγό του στρατού της Ουκρανίας αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση της αντιπαράθεσης μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, καθισμένος σε έναν καναπέ πιο πέρα. Τώρα, η ομάδα του Βανς και άλλοι στο περιβάλλον του Τραμπ φαινόταν ότι διερευνούσαν πιθανές εναλλακτικές για τον «ανεπιθύμητο» τότε Ζελένσκι.

Ο Ζαλούζνι, μετά από διαβούλευση με τον αρχηγό του προσωπικού του Ζελένσκι, αρνήθηκε να δεχθεί την κλήση, «αδειάζοντας» τον Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με τον Guardian.

Το περιστατικό αντικατοπτρίζει το τεντωμένο σχοινί που περπατά ο Ζαλούζνι από τότε που ο Ζελένσκι τον έβγαλε από τη θέση του αρχηγού του στρατού τον περασμένο Φεβρουάριο και τον έστειλε στο Λονδίνο.

Από τη μία, ο Ζαλούζνι παραμένει πιστός στην κυβέρνηση που υπηρετεί, αλλά από την άλλη, πολλοί – τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό – τον βλέπουν ως τον φυσικό επόμενο πρόεδρο της Ουκρανίας και τον πιέζουν να ξεκινήσει μια πολιτική εκστρατεία.

Στρατιωτική ηγεσία και ικανότητες εν καιρώ πολέμου

Γεννημένος στις 8 Ιουλίου 1973 στο Νόβογκραντ-Βολίνσκι, μια πόλη με ισχυρές στρατιωτικές ρίζες, ο Ζαλούζνι – το όνομα του οποίου ακούγεται έντονα για να διαδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένκσι – έχει χτίσει μια καριέρα που χαρακτηρίζεται από μια αξιοκρατική άνοδο μέσα στις τάξεις του ουκρανικού στρατού και αποφασιστική ηγεσία στο πεδίο της μάχης.

Σπούδασε στην Εθνική Ακαδημία Άμυνας της Ουκρανίας και στην Εθνική Ακαδημία Ostroh, αποκτώντας μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις.

Υπηρέτησε ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων από τις 27 Ιουλίου 2021 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2024, και αποτέλεσε καθοριστική φωνή για τη μεταρρύθμιση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ώστε να πληρούν τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, απομακρυνόμενος από τις στρατιωτικές δοξασίες της σοβιετικής εποχής.

Η θητεία του Ζαλούζνι ως Αρχηγού συνέπεσε με την κλιμάκωση της ρωσικής εισβολής το 2022.

Διεθνώς γνωστός για την προσαρμοστικότητά του και τον ρεαλισμό του, του αποδίδεται η καθιέρωση αποτελεσματικής αποκέντρωσης της διοίκησης, δίνοντας στις μονάδες του μετώπου μεγαλύτερη αυτονομία να ανταποκριθούν γρήγορα στις ρωσικές προχωρήσεις.

Το στιλ διοίκησής του χαρακτηριζόταν από έμφαση στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης χρήσης μη επανδρωμένων συστημάτων και σύγχρονων τακτικών πολέμου κατά ενός αριθμητικά ανώτερου εχθρού.

Η ηγεσία του του απέδωσε το προσωνύμιο «Σιδερένιος Στρατηγός» στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, συμβολίζοντας την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική ευφυΐα της Ουκρανίας. Τον Μάρτιο του 2022, λίγες μέρες μετά την κλιμάκωση της εισβολής, ο πρόεδρος Ζελένσκι τον προήγαγε στον υψηλότερο στρατιωτικό βαθμό, αυτόν του Στρατηγού.

Παρά τις διαφορές και τις εντάσεις με τον Ζελένσκι, που κορυφώθηκαν με την αποπομπή του στις αρχές του 2024, επίσημα για λόγους υγείας, ο Ζαλούζνι τιμήθηκε με τον τίτλο Ήρωας της Ουκρανίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική του συνεισφορά.

Μετά την αποχώρησή του από τη στρατιωτική διοίκηση, ο Ζαλούζνι διορίστηκε Πρέσβης της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο του 2024 και μονίμος αντιπρόσωπος της Ουκρανίας στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας ένα χρόνο αργότερα. Ο διπλωματικός του ρόλος τον τοποθετεί στο επίκεντρο των ζωτικών δυτικών συμμαχιών της Ουκρανίας σε μια κρίσιμη φάση του συνεχιζόμενου πολέμου.

Στο φόντο της έντονης γεωπολιτικής αντιπαλότητας, η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα κρυφό σχέδιο των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου για την υποστήριξη της προεδρικής υποψηφιότητας του Ζαλούζνι, σηματοδοτώντας μια πιθανή αλλαγή εξουσίας από τον Ζελένσκι, σύμφωνα με το TASS.

Αν και ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί από δυτικούς ή ουκρανικούς αξιωματούχους, πολλοί πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι η ισχυρή στρατιωτική ηγεσία και η αυξανόμενη διεθνής προβολή του Ζαλούζνι θα μπορούσαν φυσιολογικά να τον οδηγήσουν στην προεδρία της Ουκρανίας.

Ο Ζαλούζνι εκπροσωπεί μια νέα γενιά ουκρανικής στρατιωτικής ηγεσίας, βαθιά προσηλωμένη στην ένταξη της χώρας στη Δύση. Στην αρχή της καριέρας του, απέρριψε το σοβιετικό στρατιωτικό δόγμα.

Μία από τις βασικές στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις του επέτρεψε άμεσες ενέργειες στο μέτωπο χωρίς καθυστερήσεις για έγκριση από ανώτερα κλιμάκια και μείωσε τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, στοιχείο κρίσιμο για τη διατήρηση της άμυνας της Ουκρανίας.

Πληροφορίες από The Economic Times